DENVER (KDVR) — It is a holiday weekend across Colorado, but you may not have felt like getting out and enjoying it much.

Sunday and Monday are Pinpoint Weather Alert Days, mainly for the extreme and bitterly cold conditions across the state and the dangerous wind chill.

However, snow did fall.

Another round of snow is expected on Sunday, but just how much snow fell on Saturday and Sunday morning?

The following are snow totals reported to the National Weather Service from Friday until Sunday at 9 a.m. It will be updated as more snow comes in throughout Sunday and into Monday.

Adams 1 ENE Westminster 1.8 Adams 1 NNE Mountain View 1.5 Adams 1 SE Todd Creek 1.5 Adams 1 SSE Brighton 1 Adams 1 W Brighton 1.4 Adams 2 NE Northglenn 1.6 Adams 2 NE Thornton 1.8 Adams 2 NE Westminster 1.4 Adams 3 S Federal Heights 1.5 Adams 4 NNW Aurora 1 Arapahoe 1 ENE Littleton 0.7 Arapahoe 1 N Englewood 0.8 Arapahoe 1 WNW Cherry Creek Rese 0.5 Arapahoe 1 WSW Aurora 0.5 Arapahoe 2 ENE Littleton 0.6 Arapahoe 2 SW Cherry Hills Villa 0.6 Arapahoe 2 W Aurora 0.5 Arapahoe 3 WSW Aurora 0.8 Arapahoe Littleton 0.5 Archuleta 1 E Pagosa Springs 3.3 Archuleta 1 N Chimney Rock 3 Archuleta 2 SSW Pagosa Springs 3.3 Archuleta 2 WSW Pagosa Springs 3 Archuleta 3 SSE Pagosa Springs 3.7 Archuleta 3 W Pagosa Springs 1 Archuleta 4 E Chromo 3.4 Archuleta 5 E Pagosa Springs 1.4 Archuleta 5 NNW Pagosa Springs 3.1 Archuleta 5 SW Pagosa Springs 1.3 Archuleta 6 NE Pagosa Springs 3 Archuleta 6 SSE Pagosa Springs 5 Archuleta 7 SE Pagosa Springs 1.5 Archuleta 8 SE Pagosa Springs 3.5 Archuleta 8 WNW Pagosa Springs 3.4 BOULDER 1 SW ELDORA 16.5 BOULDER 3 NNE MOUNT AUDUBON 27 BOULDER 3 S BRAINARD LAKE 22.5 BOULDER 3 SW MEEKER PARK 7.5 BOULDER 3 SW WARD 15 BOULDER 4 S LONGS PEAK 18 Boulder 1 ENE Boulder 3 Boulder 1 N Sunshine 3.1 Boulder 1 NNE Lafayette 2 Boulder 1 NNW Boulder 3.5 Boulder 1 NNW Louisville 2.3 Boulder 1 NW Niwot 1.9 Boulder 1 SE Boulder 2.8 Boulder 1 SW ELDORA 9 Boulder 1 W Boulder 3 Boulder 1 WNW Boulder 3 Boulder 1 WNW Crescent Village 3 Boulder 1 WSW Lafayette 2.3 Boulder 2 E Crisman 2.8 Boulder 2 E Longmont 1.3 Boulder 2 ENE Longmont 1.2 Boulder 2 N Boulder 3.6 Boulder 2 N Longmont 1.2 Boulder 2 N Louisville 2.5 Boulder 2 N Lyons 1 Boulder 2 NE Nederland 3 Boulder 2 NE Rollinsville 2.8 Boulder 2 NNW Marshall 2.3 Boulder 2 NW Boulder 3.7 Boulder 2 NW Lafayette 2.7 Boulder 2 NW Longmont 1.1 Boulder 2 NW Louisville 2.6 Boulder 2 NW Marshall 2.3 Boulder 2 S Boulder 2.8 Boulder 2 SSW Boulder 2.7 Boulder 2 SW Niwot 2.4 Boulder 2 W Boulder 3.4 Boulder 2 W Niwot 2.4 Boulder 2 WNW Erie 2.3 Boulder 2 WNW Lafayette 2.8 Boulder 3 E Longmont 1.1 Boulder 3 N Pinecliffe 2.9 Boulder 3 NE Nederland 2.2 Boulder 3 NE Niwot 2.1 Boulder 3 NNE MOUNT AUDUBON 19.5 Boulder 3 NNE Pinecliffe 1.8 Boulder 3 NNW Marshall 2.2 Boulder 3 NW Boulder 3.5 Boulder 3 NW Lafayette 2.5 Boulder 3 NW Louisville 3 Boulder 3 S BRAINARD LAKE 13.5 Boulder 3 SSE Hygiene 1.6 Boulder 3 SSW Boulder 2.7 Boulder 3 SSW Niwot 2.5 Boulder 3 SW MEEKER PARK 6 Boulder 3 SW WARD 9 Boulder 3 W Jamestown 4.8 Boulder 4 ENE Nederland 2.4 Boulder 4 NE Nederland 2.5 Boulder 4 S LONGS PEAK 13.5 Boulder 5 E Jamestown 2.5 Boulder 5 NNE Hygiene 1.2 Boulder Lafayette 2.4 Boulder Longmont 1.3 Boulder Lyons 1.2 Boulder Nederland 2.2 Broomfield 1 E Superior 1.8 Broomfield 1 NW Broomfield 1.8 Broomfield 2 E Broomfield 1.7 Broomfield 3 S Superior 2.5 CLEAR CREEK 1 NE ECHO LAKE 3 CLEAR CREEK 1 WNW LOVELAND PASS 10.5 CLEAR CREEK 5 WSW GUANELLA PASS 10.5 Clear Creek 1 N Lawson 2.8 Clear Creek 1 NE Brookvale 2.2 Clear Creek 1 NE ECHO LAKE 1.5 Clear Creek 1 SSW Georgetown 1.2 Clear Creek 1 WNW LOVELAND PASS 7.5 Clear Creek 2 SSW Brookvale 1 Clear Creek 3 SSE Silver Plume 3.5 Clear Creek 5 WSW GUANELLA PASS 6 Custer Rosita 5 Delta 1 E Cedaredge 5.3 Delta 3 N Cedaredge 5.8 Delta 3 NW Lazear 5.8 Delta 4 E Eckert 5 Delta 6 E Skyway 6 Denver 1 ESE Denver 0.7 Denver 1 NE Denver 1.1 Denver 2 E Denver 0.8 Denver 2 NNW Sheridan 0.5 Denver 2 SE Mountain View 1 Denver 2 SSE Edgewater 0.7 Denver 3 E Denver 0.9 Denver 3 NNW Sheridan 0.5 Denver 4 ESE Denver 0.8 Denver Denver Intl Airport 0.9 Douglas 1 ESE Highlands Ranch 0.5 Douglas 1 ESE The Pinery 1 Douglas 1 N Castle Rock 1.1 Douglas 1 NW Lone Tree 0.5 Douglas 1 SSE Lone Tree 0.6 Douglas 1 SW Castle Pines 1 Douglas 1 W Lone Tree 0.5 Douglas 2 E Castle Rock 1.2 Douglas 2 SE Castle Pines 0.9 Douglas 2 SSE Castle Pines 1.3 Douglas 2 SSW Castle Rock 1 Douglas 2 W Lone Tree 0.9 Douglas 2 WSW Parker 0.7 Douglas 3 ENE Shamballa 1.3 Douglas 3 ESE Lone Tree 0.6 Douglas 3 SE The Pinery 1.1 Douglas 3 SSW Castle Pines 0.9 Douglas 3 SW Ponderosa Park 0.8 Douglas 3 WSW Highlands Ranch 1.1 Douglas 5 NE Parker 0.8 Douglas Castle Rock 1.1 Eagle 1 NW Eagle 6.5 Eagle 1 SW Gypsum 5 Eagle 1 W El Jebel 5.1 Eagle 1 WNW El Jebel 5.6 Eagle 1 WNW Gypsum 1.6 Eagle 2 ENE Vail 13.1 Eagle 2 W Vail 9 Eagle 3 ESE Gypsum 5 Eagle 3 SW Edwards 1 Eagle Edwards 2 Elbert 2 NNE Elizabeth 1 Elbert 4 ENE Cedar Point 0.7 Elbert 9 NE Ponderosa Park 0.5 GRAND 1 NNW BERTHOUD PASS 6 GRAND 10 NNE SILVERTHORNE 13.5 GRAND 11 S RABBIT EARS PASS 16.5 GRAND 5 W BERTHOUD FALLS 9 GRAND 5 WSW GRAND LAKE 19.5 GRAND 5 WSW WINTER PARK 18 GRAND 6 W ARAPAHOE PEAK 22.5 GRAND 7 SSE CAMERON PASS 18 GRAND 8 SSE CAMERON PASS 4.5 GRAND 8 SSE RAND 7.5 GRAND 9 SSE SPICER 24 Garfield 1 SE New Castle 3.2 Garfield 3 ENE Rifle 1.4 Garfield 3 NNW Silt 1.7 Garfield 3 NW Cattle Creek 3.3 Garfield 4 WNW Cattle Creek 4.3 Garfield 6 N Silt 2 Garfield Carbondale 3.2 Garfield Glenwood Springs 7.5 Gilpin 1 SSW Rollinsville 3 Gilpin Aspen Springs 5 Grand 1 NNW BERTHOUD PASS 4.5 Grand 10 NNE SILVERTHORNE 10.5 Grand 10 NW Kremmling 5 Grand 11 S RABBIT EARS PASS 12 Grand 2 SSE Winter Park 5 Grand 2 SSW Elkdale 1.7 Grand 3 NNW Parshall 2 Grand 5 W BERTHOUD FALLS 4.5 Grand 5 WSW GRAND LAKE 15 Grand 5 WSW WINTER PARK 12 Grand 6 W ARAPAHOE PEAK 13.5 Grand 7 SSE CAMERON PASS 15 Grand 7 WSW Grand Lake 6.5 Grand 8 SSE CAMERON PASS 4.5 Grand 8 SSE RAND 6 Grand 9 SSE SPICER 18 Grand 9 WNW Kremmling 6 Grand Williams Fork Reservoir 2 Gunnison 1 SW Pitkin 8 Gunnison 4 NNW Mount Crested But 12.5 Gunnison Gunnison 10 JACKSON 1 NNE RABBIT EARS PASS 25.5 JACKSON 4 SE MOUNT ZIRKEL 31.5 JACKSON 5 SSW GLENDEVEY 9 JACKSON 9 SSE GOULD 16.5 Jackson 1 NNE RABBIT EARS PASS 15 Jackson 1 SE Gould 3.5 Jackson 4 SE MOUNT ZIRKEL 22.5 Jackson 5 SSW GLENDEVEY 6 Jackson 9 SSE GOULD 15 Jefferson 1 E Golden 1 Jefferson 1 ESE Ken Caryl 1.5 Jefferson 1 NE Evergreen 2 Jefferson 1 NE Wheat Ridge 2 Jefferson 1 NNE Columbine 0.5 Jefferson 1 NNE Edgewater 1.2 Jefferson 1 NNW Arvada 1.8 Jefferson 1 S Crescent Village 2 Jefferson 1 S Wheat Ridge 1.5 Jefferson 1 SW Columbine 1 Jefferson 1 SW Kittredge 2 Jefferson 1 SW Tiny Town 1.5 Jefferson 1 W Ken Caryl 1.3 Jefferson 1 W Wheat Ridge 1.2 Jefferson 1 WSW Wheat Ridge 1.3 Jefferson 2 ESE Lakewood 0.6 Jefferson 2 N Arvada 2 Jefferson 2 N Ken Caryl 0.9 Jefferson 2 NE Arvada 1.6 Jefferson 2 SSE Arvada 1.5 Jefferson 2 SSE Conifer 0.5 Jefferson 2 SSE Kittredge 2.5 Jefferson 2 SSW Kittredge 1.5 Jefferson 2 SSW Rocky Flats 2 Jefferson 2 SW Golden 1.5 Jefferson 2 SW Lakewood 0.5 Jefferson 2 WNW Chatfield Reservo 0.7 Jefferson 2 WSW Lakewood 1 Jefferson 3 E Arvada 2 Jefferson 3 ENE Aspen Park 1.4 Jefferson 3 ENE White Ranch Open 2 Jefferson 3 NNE Aspen Park 1 Jefferson 3 NNE Ken Caryl 0.9 Jefferson 3 NNE Pleasant View 1 Jefferson 3 NW Columbine 0.9 Jefferson 3 S Evergreen 2.3 Jefferson 3 SSW Crescent Village 2.3 Jefferson 3 SSW Evergreen 1 Jefferson 3 W Westminster 1.9 Jefferson 4 NNE Floyd Hill 2.2 Jefferson 4 NNE Ken Caryl 0.9 Jefferson 4 NW Arvada 1.9 Jefferson 4 SE Evergreen 1.1 Jefferson 4 SSE Pinecliffe 2.7 Jefferson 4 W Arvada 1.4 Jefferson 4 WNW Arvada 2.2 Jefferson 4 WNW Kassler 0.9 Jefferson 4 WSW Arvada 1.2 Jefferson Arvada 1.8 Jefferson Columbine 1 Jefferson Wah Keeney Park 2.2 LARIMER 1 NNW CAMERON PASS 4.5 LARIMER 3 WNW PINGREE PARK 15 LARIMER 4 NNW LONGS PEAK 25.5 LARIMER 6 E CAMERON PASS 16.5 LARIMER 7 NW RED FEATHER LAKES 6 LARIMER 8 NW GLENDEVEY 12 LARIMER 9 E GLENDEVEY 19.5 LARIMER 9 SE CAMERON PASS 13.5 La Plata 1 ESE Durango 3 La Plata 1 SSW Durango 3 La Plata 1 W Durango 2.7 La Plata 3 ENE Breen 1 La Plata 4 N Falfa 3.3 La Plata 4 N Tiffany 1.6 La Plata 4 NNE Vallecito 3 La Plata 4 NW Redmesa 2 La Plata 5 ENE Durango 2 La Plata 5 S Vallecito 4 La Plata 7 ESE Mancos 2 Lake 2 NE Leadville 7.1 Larimer 1 ENE Bellvue 1.8 Larimer 1 ENE Fort Collins 1.5 Larimer 1 N Fort Collins 1.8 Larimer 1 NNW CAMERON PASS 4.5 Larimer 1 NNW Campion 2.4 Larimer 1 NNW Loveland 2.4 Larimer 1 NW Laporte 2 Larimer 1 NW Pinewood Springs 1.6 Larimer 1 S Bellvue 1.8 Larimer 1 S Laporte 2.2 Larimer 1 SE Fort Collins 1.5 Larimer 1 SE Waverly 1.5 Larimer 1 SSE Wellington 1.5 Larimer 1 SSW Fort Collins 1.1 Larimer 1 SW Wellington 1.6 Larimer 1 WSW Virginia Dale 2.5 Larimer 2 ENE Cedar Cove 2 Larimer 2 ESE Fort Collins 1.5 Larimer 2 N Timnath 1.5 Larimer 2 NE Wellington 1.5 Larimer 2 NNE Loveland 1.1 Larimer 2 NW Loveland 2.4 Larimer 2 S Estes Park 1.5 Larimer 2 S Fort Collins 1.4 Larimer 2 S Laporte 2 Larimer 2 SE Horsetooth Mountai 2 Larimer 2 SE Laporte 1.8 Larimer 2 SSE Estes Park 0.6 Larimer 2 SSE Laporte 2 Larimer 2 SSE Loveland 2.3 Larimer 2 SSW Berthoud 1.2 Larimer 2 W Owl Canyon 1.3 Larimer 2 WNW Estes Park 1.2 Larimer 2 WNW Fort Collins 1.7 Larimer 2 WNW Timnath 1.1 Larimer 3 E Buckhorn Mountain 2 Larimer 3 E Loveland 2.7 Larimer 3 ENE Laporte 1.5 Larimer 3 ESE Buckhorn Mountain 1.9 Larimer 3 N Fort Collins 1.5 Larimer 3 NE Fort Collins 2.1 Larimer 3 NE Laporte 1.5 Larimer 3 NNW Fort Collins 1.8 Larimer 3 NNW Horsetooth Mounta 2 Larimer 3 NW Fort Collins 1.8 Larimer 3 NW Mishawaka 1.6 Larimer 3 S Fort Collins 1.5 Larimer 3 SW Fort Collins 2 Larimer 3 SW Windsor 2 Larimer 3 W Campion 2.5 Larimer 3 W Fort Collins 2 Larimer 3 WNW Fort Collins 1.8 Larimer 3 WNW Loveland 2.2 Larimer 3 WNW PINGREE PARK 9 Larimer 3 WSW Berthoud 1.5 Larimer 4 E Laporte 1.8 Larimer 4 ESE Cedar Cove 2 Larimer 4 N Fort Collins 1.7 Larimer 4 NNE Fort Collins 1.8 Larimer 4 NNE Timnath 1.8 Larimer 4 NNW LONGS PEAK 16.5 Larimer 4 S Cherokee Park 1.3 Larimer 4 S Fort Collins 2.1 Larimer 4 SW Carter Lake 1.8 Larimer 4 W Pinewood Springs 0.5 Larimer 4 WSW Berthoud 1.4 Larimer 4 WSW Drake 1.3 Larimer 4 WSW Windsor 2.1 Larimer 5 NNE Fort Collins 1.5 Larimer 5 NW Campion 2.5 Larimer 5 S Fort Collins 1.6 Larimer 6 E CAMERON PASS 10.5 Larimer 7 E Virginia Dale 2.9 Larimer 7 NW RED FEATHER LAKES 4.5 Larimer 7 SE Cherokee Park 1 Larimer 8 NW GLENDEVEY 9 Larimer 9 E GLENDEVEY 13.5 Larimer 9 SE CAMERON PASS 9 Larimer Campion 2 Larimer Masonville 2.1 Larimer Pinewood Springs 1 Larimer Poudre Park 1 Lincoln Hugo 0.5 Lincoln Limon 0.5 Logan Sterling 2 Mesa 1 WNW Skyway 1 Mesa Collbran 2.3 Montrose 15 W Montrose 1.8 Morgan 1 E Gary 0.8 Morgan 5 SSE Brush 1 Ouray 1 SW Ridgway 2.5 Ouray 4 E Camp Bird 4.5 Ouray 4 NW Ridgway 5 Ouray 5 SW Colona 2 Ouray Ouray 3.1 Ouray Red Mountain Pass 5 PARK 3 WNW ALMA 4.5 PARK 7 E BLUE RIVER 6 PARK 9 SE WESTON PASS 6 Park 3 SW Fairplay 1.3 Park 3 WNW ALMA 1.5 Park 3 WNW Fairplay 2.6 Park 5 SSW BLUE RIVER 4.5 Park 7 E BLUE RIVER 3 Park 9 SE WESTON PASS 4.5 Phillips 1 E Holyoke 1 Phillips 3 SW Holyoke 1.3 Phillips Haxtun 1 Phillips Holyoke 1 Pitkin 2 SSW Snowmass Village 2.1 Rio Blanco 2 WSW Meeker 1 Routt 1 WNW Steamboat Springs 6.8 Routt 2 SW Hayden 4 Routt 4 NE Phippsburg 6 Routt 5 WNW Steamboat Springs 11.5 Routt Oak Creek 5.8 SUMMIT 1 NW CLIMAX 4.5 SUMMIT 1 SSE LOVELAND PASS 15 SUMMIT 1 W COPPER MOUNTAIN 7.5 SUMMIT 5 SSW BLUE RIVER 9 SUMMIT 5 W GREEN MOUNTAIN RESE 36 SUMMIT 6 NW SILVERTHORNE 4.5 San Juan Coal Bank Pass 2 San Juan Molas Pass 1.5 San Juan Silverton 9 San Miguel 2 SSW Telluride 1.5 San Miguel Telluride 5 Sedgwick 3 N Marks Butte 0.8 Sedgwick Julesburg 2 Summit 1 NNE Silverthorne 1.5 Summit 1 NW CLIMAX 1.5 Summit 1 NW Heeney 9 Summit 1 SSE LOVELAND PASS 9 Summit 1 W COPPER MOUNTAIN 3 Summit 2 N Heeney 5.3 Summit 2 SE Breckenridge 1 Summit 2 SSW Silverthorne 5 Summit 3 NNW Frisco 4.2 Summit 5 W GREEN MOUNTAIN RESE 28.5 Summit 6 NNW Silverthorne 0.8 Summit 6 NW SILVERTHORNE 3 Washington 3 SSE Woodlin School 1 Washington Cope 1 Weld 1 E Greeley 1.8 Weld 1 E Milliken 3 Weld 1 ENE Greeley 2 Weld 1 ENE Nunn 1 Weld 1 NNW Erie 2.1 Weld 1 NW Greeley 1.7 Weld 1 S Greeley 1.8 Weld 1 SE Frederick 1.1 Weld 1 SSW Carr 2 Weld 1 W Evans 1.5 Weld 1 W Firestone 1.3 Weld 1 W Windsor 1.7 Weld 2 E Greeley 1.8 Weld 2 ENE Lucerne 2 Weld 2 NNE Erie 1.8 Weld 2 SE Eaton 1.7 Weld 2 W Garden City 1.7 Weld 2 WSW Black Hollow Rese 1.8 Weld 2 WSW Greeley 1.5 Weld 3 N Milton Reservoir 1.4 Weld 3 SSE Windsor 1.5 Weld 3 SW Galeton 1.8 Weld 3 WNW Galeton 1 Weld 3 WSW Black Hollow Rese 1.3 Weld 3 WSW Frederick 0.9 Weld 4 NE Firestone 1 Weld 4 NW Hardin 1.4 Weld 4 SSW Mead 1.4 Weld 4 W La Salle 1.6 Weld 4 WNW Greeley 1.5 Weld 4 WSW Eaton 1.5 Weld 6 NE Nunn 1.6 Weld Greeley 1.5 Source: Iowa State University Iowa Environmental Mesonet

Don’t see your town or city listed? The list includes everything the NWS has reported through its own measurements and other reported sources.