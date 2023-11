DENVER (KDVR) — It was a snowy Thanksgiving weekend, with several inches of snow falling in the Denver metro and throughout Colorado.

The snow started on Thanksgiving day, with some continuing into Saturday.

Some places saw more snow than others, with areas of Boulder receiving 10 inches or more.

How much did it snow?

The table below includes snow totals reported to the National Weather Service from during the long holiday weekend, from Nov. 23 to Nov. 26.

The table is sorted in alphabetical order by county. This data was taken as of 9 a.m. on Sunday.

Adams 1 E Westminster 4.5 Adams 1 ENE Westminster 4.3 Adams 1 NNE Watkins 0.5 Adams 1 NNW Federal Heights 2 Adams 1 SSE Brighton 2.7 Adams 1 W Northglenn 3.2 Adams 1 WSW Northglenn 4.2 Adams 2 NE Northglenn 3.3 Adams 2 NE Westminster 4.2 Adams 2 WSW Northglenn 1.9 Adams 4 NNW Aurora 2.3 Adams 5 ESE Erie 3.5 Arapahoe 1 ENE Littleton 2.1 Arapahoe 1 N Englewood 2.3 Arapahoe 1 NE Littleton 1.8 Arapahoe 1 WSW Aurora 1.8 Arapahoe 1 WSW Greenwood Village 0.5 Arapahoe 10 E Arapahoe Park 0.8 Arapahoe 2 E Foxfield 0.7 Arapahoe 2 ENE Littleton 2.3 Arapahoe 2 ESE Buckley AFB 1.7 Arapahoe 2 NE Foxfield 2 Arapahoe 2 NNE Highlands Ranch 1.5 Arapahoe 2 SSW Aurora 1.6 Arapahoe 2 SW Cherry Hills Villa 1.5 Arapahoe 2 W Aurora 1.5 Arapahoe 2 WSW Buckley AFB 1.8 Arapahoe 3 ENE Cherry Creek Rese 1.5 Arapahoe 3 ENE Highlands Ranch 2 Arapahoe 3 N Cherry Creek Reserv 1.2 Arapahoe 3 N Foxfield 1.1 Arapahoe 3 WSW Aurora 2 Arapahoe 4 ESE Foxfield 0.6 Arapahoe Littleton 2 Archuleta 1 N Chimney Rock 7.5 Archuleta 2 SSW Pagosa Springs 6.7 Archuleta 2 W Pagosa Springs 6 Archuleta 4 NE Juanita 6.7 Archuleta 4 W Pagosa Springs 6.5 Archuleta 5 E Pagosa Springs 7.2 Archuleta 5 NNW Pagosa Springs 10 Archuleta 5 WNW Pagosa Springs 7 Archuleta 6 SSE Pagosa Springs 7.1 Archuleta 7 NW Pagosa Springs 11 Archuleta 8 SE Pagosa Springs 5.8 Archuleta 8 WNW Pagosa Springs 9.8 Boulder 1 ENE Boulder 6.7 Boulder 1 ESE Crisman 6.5 Boulder 1 N Sunshine 10.3 Boulder 1 NE Boulder 5.5 Boulder 1 NNE Lafayette 5 Boulder 1 NNW Boulder 7.1 Boulder 1 NNW Louisville 8.4 Boulder 1 SE Boulder 5.5 Boulder 1 W Allenspark 7.7 Boulder 1 W Boulder 9 Boulder 1 W Niwot 5.8 Boulder 1 WNW Boulder 7 Boulder 1 WNW Crescent Village 2.3 Boulder 1 WSW Lafayette 5.1 Boulder 2 E Crisman 8 Boulder 2 E Longmont 6 Boulder 2 ENE Longmont 6 Boulder 2 ESE Longmont 6 Boulder 2 N Longmont 5.8 Boulder 2 NE Niwot 3.5 Boulder 2 NE Rollinsville 4.3 Boulder 2 NNW Marshall 6.1 Boulder 2 NW Boulder 8.4 Boulder 2 NW Crescent Village 2 Boulder 2 NW Lafayette 5.7 Boulder 2 NW Longmont 6.7 Boulder 2 NW Marshall 6.5 Boulder 2 S Boulder 6 Boulder 2 SSE Boulder 7.3 Boulder 2 SSE Lyons 8.5 Boulder 2 SSW Boulder 3.9 Boulder 2 SW Niwot 7.3 Boulder 2 W Boulder 7.1 Boulder 2 W Niwot 6.8 Boulder 2 WNW Erie 5.8 Boulder 2 WNW Lafayette 6.6 Boulder 2 WSW Meeker Park 6 Boulder 3 E Longmont 5.6 Boulder 3 N Niwot 6 Boulder 3 N Pinecliffe 5.8 Boulder 3 NE Hygiene 10 Boulder 3 NE Longmont 5.5 Boulder 3 NNE Mt Audubon 6 Boulder 3 NNE Niwot 6.3 Boulder 3 NNE Pinecliffe 5.3 Boulder 3 NNW Marshall 3 Boulder 3 NW Boulder 10.5 Boulder 3 NW Lafayette 6.2 Boulder 3 NW Louisville 6.4 Boulder 3 SE Brainard Lake 4 Boulder 3 SSE Hygiene 6.9 Boulder 3 SSW Boulder 7.4 Boulder 3 SSW Niwot 6.2 Boulder 3 W Jamestown 8.8 Boulder 4 ENE Nederland 5 Boulder 4 NE Nederland 4 Boulder 4 S Long’s Peak 6 Boulder 5 E Jamestown 8.5 Boulder Eldora Ski Area 6 Boulder Lafayette 6.3 Boulder Longmont 6 Boulder Lyons 10.1 Boulder Meeker Park 6.2 Broomfield 1 E Superior 6 Broomfield 1 NW Broomfield 6.1 Broomfield 2 E Broomfield 4.7 Broomfield 2 NW Broomfield 2.7 Broomfield 3 S Erie 5.5 Cheyenne Kit Carson 1 Clear Creek 1 N Lawson 3.1 Clear Creek 1 NE Brookvale 3.8 Clear Creek 1 SSW Georgetown 1 Clear Creek 2 SSW Brookvale 5.4 Clear Creek 3 SSE Silver Plume 3 Custer 2 SSW Wetmore 4 Custer 5 W Westcliffe 10 Custer Rosita 8 Delta 1 E Cedaredge 1.8 Delta 3 N Cedaredge 4.8 Delta 3 NW Lazear 1 Delta 4 E Eckert 0.7 Delta 4 SW Crawford 1.4 Delta 6 E Skyway 4.5 Denver 1 E Edgewater 2 Denver 1 ESE Denver 2 Denver 1 SE Denver Intl Airpor 1.9 Denver 1 SSW Denver Intl Airpo 2.9 Denver 2 E Mountain View 3 Denver 2 ESE Commerce City 2.8 Denver 2 N Cherry Hills Villag 2.2 Denver 2 N Columbine 2.2 Denver 2 NNW Sheridan 2.7 Denver 2 SE Mountain View 3 Denver 3 E Denver 2.9 Denver 3 NNW Sheridan 0.5 Denver 4 NW Denver 3.2 Denver 5 SE Commerce City 2.1 Denver Denver 4 NNE 1.6 Denver Denver Intl Airport 1.2 Dolores 10 WSW Cahone 4.3 Dolores 7 WNW Dove Creek 4 Douglas 1 ESE Highlands Ranch 1.8 Douglas 1 ESE The Pinery 1.2 Douglas 1 N Castle Rock 1.2 Douglas 1 NW Lone Tree 1.4 Douglas 1 SSE Lone Tree 1.4 Douglas 1 W Lone Tree 0.8 Douglas 2 E Castle Rock 1.4 Douglas 2 N Castle Pines 1 Douglas 2 SE Castle Pines 1.5 Douglas 2 SW Lone Tree 1.3 Douglas 2 W Lone Tree 2 Douglas 2 W Parker 1.3 Douglas 2 WNW Castle Pines 1 Douglas 2 WSW Lone Tree 1.9 Douglas 2 WSW Parker 1.1 Douglas 3 ENE Castle Rock 1.3 Douglas 3 ENE Shamballa 1.5 Douglas 3 ESE Lone Tree 1 Douglas 3 SE Shamballa 1.3 Douglas 3 SE The Pinery 0.7 Douglas 3 SSW Castle Pines 0.6 Douglas 3 W Roxborough Park 1 Douglas 3 WNW Castlewood Canyon 1.2 Douglas 3 WSW Highlands Ranch 2.8 Douglas 3 WSW Roxborough Park 1 Douglas Castle Rock 1.6 Eagle 1 NW Eagle 0.6 Eagle 1 SW Gypsum 0.5 Eagle 1 W Edwards 2.3 Eagle 1 W Gypsum 1.1 Eagle 2 N Avon 3.8 Eagle 2 W Vail 3 Eagle 3 SW Edwards 3 Eagle 3 WSW Edwards 2 Eagle Edwards 2 El Paso 2 N Black Forest 3 El Paso 2 NE Black Forest 3 El Paso 2 NNE Monument 2.3 El Paso 2 NW Colorado Springs 2 El Paso 5 SSE Air Force Academy 1.6 Elbert 10 NE Kutch 0.8 Elbert 13 ENE Kiowa 0.3 Elbert 2 NNE Elizabeth 1.1 Elbert 4 ENE Cedar Point 1.2 Elbert 4 W Elbert 1.3 Elbert 5 SSE Elbert 1.6 Elbert 7 SW Deer Trail 1.2 Elbert 9 NE Ponderosa Park 0.5 Fremont 7 ESE Texas Creek 5.4 Garfield 1 SE New Castle 1.5 Garfield 2 NW Glenwood Springs 1.2 Garfield 3 ENE Rifle 0.3 Garfield 4 E Cattle Creek 6 Garfield 4 W Cattle Creek 1.5 Garfield 6 N Silt 2.8 Garfield Glenwood Springs 0.3 Gilpin 1 SSW Rollinsville 4 Gilpin Aspen Springs 1.5 Gilpin Rollinsville 3.6 Grand 2 SSE Winter Park 1.7 Grand 2 SSW Elkdale 1.5 Grand 3 NNW Parshall 0.7 Gunnison 1 NNE Crested Butte 4.5 Gunnison 1 S Mount Crested Butte 3.4 Gunnison 1 SW Pitkin 2.5 Gunnison 4 NNW Mount Crested But 6.5 Gunnison 6 WSW Almont 1.9 Gunnison Gunnison 1.5 Jackson 1 NNE Rabbit Ears Pass 4 Jackson 1 SE Gould 2.5 Jefferson 1 E Arvada 3 Jefferson 1 E Ken Caryl 2.5 Jefferson 1 ESE Ken Caryl 2.7 Jefferson 1 N Genesee 4 Jefferson 1 N Kassler 1 Jefferson 1 NNE Columbine 0.5 Jefferson 1 NNE Edgewater 3.1 Jefferson 1 NNE Evergreen 4.1 Jefferson 1 NNW Arvada 3.8 Jefferson 1 NNW Aspen Park 4 Jefferson 1 NNW Cheesman Reservoi 1.5 Jefferson 1 NNW Genesee 5.9 Jefferson 1 S Crescent Village 5 Jefferson 1 SSE Wah Keeney Park 5.5 Jefferson 1 SW Kittredge 4.5 Jefferson 1 SW Tiny Town 5.5 Jefferson 1 SW Westminster 4.4 Jefferson 2 ESE Lakewood 3.5 Jefferson 2 N Arvada 2 Jefferson 2 N Ken Caryl 3.4 Jefferson 2 NE Arvada 4.2 Jefferson 2 NNE Shaffers Crossing 3.4 Jefferson 2 S White Ranch Open Sp 3.7 Jefferson 2 SSE Arvada 3.2 Jefferson 2 SSE Conifer 3.3 Jefferson 2 SSE Kittredge 6.2 Jefferson 2 SSW Kittredge 4.8 Jefferson 2 SSW Rocky Flats 4 Jefferson 2 SW Chatfield Reservoi 2.9 Jefferson 2 SW Golden 4.6 Jefferson 2 SW Wheat Ridge 2.8 Jefferson 2 W Columbine 2.5 Jefferson 2 W Ken Caryl 4.8 Jefferson 2 WNW Chatfield Reservo 1.6 Jefferson 2 WSW Lakewood 4.1 Jefferson 3 E Arvada 2.8 Jefferson 3 ENE Aspen Park 4.2 Jefferson 3 ENE White Ranch Open 4 Jefferson 3 NNE Aspen Park 4.5 Jefferson 3 NNE Ken Caryl 3.3 Jefferson 3 NW Columbine 2.8 Jefferson 3 S Conifer 2.8 Jefferson 3 SSW Crescent Village 3.8 Jefferson 3 SSW Evergreen 5.5 Jefferson 3 W Westminster 4.4 Jefferson 4 NNE Floyd Hill 3.5 Jefferson 4 NNE Ken Caryl 3 Jefferson 4 NW Arvada 4.2 Jefferson 4 SE Conifer 3 Jefferson 4 SE Evergreen 4.8 Jefferson 4 WNW Arvada 4.6 Jefferson 4 WNW Kassler 3.1 Jefferson Arvada 2.4 Jefferson Columbine 3 Jefferson Kassler 1 Jefferson Wah Keeney Park 5.3 Kit Carson 13 SW Joes 1 Kit Carson 6 NNE Bethune 1.3 Kit Carson 7 NNW Peconic 0.4 Kit Carson Stratton 1.5 La Plata 1 SSW Durango 9.3 La Plata 1 SW Marvel 5.9 La Plata 2 NE Durango 5 La Plata 4 N Falfa 9 La Plata 4 N Tiffany 5.4 La Plata 4 NNE Vallecito 13 La Plata 4 NW Redmesa 5.5 La Plata 5 ENE Durango 10.5 La Plata 5 S Vallecito 11.8 La Plata 5 SW Falfa 5 La Plata 7 ESE Mancos 8 Larimer 1 E Kinikinik 1 Larimer 1 ENE Bellvue 7 Larimer 1 ENE Fort Collins 6 Larimer 1 ENE Trail Ridge 3 Larimer 1 N Fort Collins 6 Larimer 1 NE Glen Haven 5 Larimer 1 NNW Campion 6 Larimer 1 NNW Loveland 5.1 Larimer 1 NW Laporte 7 Larimer 1 NW Pinewood Springs 9.7 Larimer 1 SE Fort Collins 6 Larimer 1 SE Waverly 4.9 Larimer 1 SSE Wellington 4.5 Larimer 1 WNW Bellvue 6.8 Larimer 1 WNW Fort Collins 7 Larimer 1 WSW Virginia Dale 8 Larimer 2 ENE Cedar Cove 1 Larimer 2 ESE Fort Collins 6 Larimer 2 ESE Kinikinik 2 Larimer 2 N Timnath 3.8 Larimer 2 NE Wellington 5.8 Larimer 2 NNE Loveland 3.6 Larimer 2 NNW Carter Lake 5 Larimer 2 NNW Fort Collins 4 Larimer 2 NW Loveland 7.8 Larimer 2 S Estes Park 3.1 Larimer 2 S Fort Collins 5.3 Larimer 2 S Laporte 9 Larimer 2 SE Horsetooth Mountai 11 Larimer 2 SE Timnath 4 Larimer 2 SSE Laporte 6.5 Larimer 2 SSE Loveland 5.7 Larimer 2 SSW Berthoud 8.1 Larimer 2 SW Fort Collins 9 Larimer 2 W Estes Park 3.5 Larimer 2 W Timnath 7.9 Larimer 2 WNW Estes Park 4.1 Larimer 2 WNW Fort Collins 9.8 Larimer 2 WNW Timnath 5.3 Larimer 3 E Buckhorn Mountain 12.5 Larimer 3 E Loveland 6 Larimer 3 ENE Laporte 9 Larimer 3 ESE Buckhorn Mountain 12.2 Larimer 3 N Fort Collins 3 Larimer 3 NE Fort Collins 9 Larimer 3 NNE Fort Collins 3.6 Larimer 3 NNW Fort Collins 5.7 Larimer 3 NNW Horsetooth Mounta 10 Larimer 3 NW Fort Collins 6.8 Larimer 3 NW Mishawaka 8.4 Larimer 3 SW Fort Collins 10.1 Larimer 3 W Fort Collins 6.6 Larimer 3 WNW Fort Collins 7.9 Larimer 3 WNW Loveland 6 Larimer 3 WSW Berthoud 7.5 Larimer 3 WSW Fort Collins 9 Larimer 4 E Laporte 5.5 Larimer 4 ESE Cedar Cove 8 Larimer 4 N Fort Collins 6.5 Larimer 4 S Cherokee Park 9.4 Larimer 4 SW Carter Lake 10.4 Larimer 4 W Pinewood Springs 6 Larimer 4 WSW Berthoud 7.8 Larimer 4 WSW Drake 3 Larimer 4 WSW Windsor 7.5 Larimer 5 NW Campion 10 Larimer 5 S Fort Collins 5 Larimer 7 E Virginia Dale 17.1 Larimer 7 ENE Virginia Dale 11.3 Larimer 7 NNW Kinikinik 2 Larimer 7 SE Cherokee Park 14 Larimer 8 NW Red Feather Lakes 4 Larimer Buckhorn Mountain 12.4 Larimer Campion 6.9 Larimer Fort Collins 6.6 Larimer Pinewood Springs 9 Larimer Poudre Park 6.8 Larimer Wellington 4 Lincoln 1 NW Karval 0.2 Lincoln 6 NW Genoa 0.5 Lincoln Hugo 0.6 Lincoln Limon 0.7 Logan 1 SSW Sterling 3 Logan Sterling 1.9 Mesa 1 ENE Grand Junction 3 Mesa 1 ENE Redlands 1.1 Mesa 1 SSE Clifton 3.5 Mesa 1 SSW Grand Junction 1.5 Mesa 1 W Fruitvale 3 Mesa 1 WNW Skyway 8 Mesa 1 WSW Palisade 2 Mesa 2 E Redlands 1 Mesa 2 ENE Fruitvale 3.5 Mesa 2 ESE Redlands 0.1 Mesa 2 WSW Clifton 1 Mesa 3 N Skyway 2 Mesa 3 NNE Grand Junction 3 Mesa 3 WNW Redlands 0.7 Mesa 5 NW Mack 3.5 Mesa 6 ESE Whitewater 1.2 Mesa Orchard Mesa 1.9 Mineral 1 SE Wolf Creek Pass 23 Mineral Creede 5 Montezuma 1 NW Yellow Jacket 2.5 Montezuma 1 SW Cortez 1.3 Montezuma 1 WSW Cortez 1.4 Montezuma 4 SSW Dolores 2 Montrose 1 ESE Montrose 0.2 Montrose 15 W Montrose 5 Montrose 2 E Montrose 1.1 Montrose 4 NW Montrose 0.7 Montrose 6 SSW Olathe 1 Morgan 1 E Gary 0.9 Morgan 3 SSW Hillrose 2.5 Morgan 6 N Gary 1.6 Ouray 1 SW Ridgway 1.3 Ouray 4 E Camp Bird 3.5 Ouray 4 NW Ridgway 3 Ouray Ouray 3.4 Ouray Red Mountain Pass 8 Park 1 ENE 11-Mile Canyon Re 0.2 Park 1 ESE Highland Park 3 Park 1 NNW Grant 4.5 Park 1 NW Grant 4.5 Park 3 NNE Bailey 3.3 Park 3 SW Fairplay 6.3 Park 3 WNW Fairplay 6.2 Park Antero Reservoir 5 Phillips 1 E Holyoke 3 Phillips 3 SW Holyoke 3.2 Phillips Haxtun 3 Pueblo 1 SSE Beulah 2 Rio Blanco Meeker 6 Rio Blanco Rangely 3 Routt 2 E Steamboat Springs 5.8 Routt 4 NE Phippsburg 1 Routt 5 W Toponas 2.7 San Juan Coal Bank Pass 14 San Juan Molas Pass 9 San Juan Silverton 6.8 San Miguel 2 SSW Slick Rock 0.2 San Miguel 7 NE Sawpit 2.3 Sedgwick 3 N Marks Butte 4.1 Sedgwick 3 NNW Marks Butte 1.7 Sedgwick 4 NNW Marks Butte 4.1 Summit 1 NW Heeney 1 Summit 2 N Heeney 0.6 Summit 2 SSE Breckenridge 0.8 Summit 6 NNW Silverthorne 2 Summit Dillon 2.5 Summit Frisco 0.6 Washington 2 SSE Woodlin School 0.5 Washington 3 SSE Woodlin School 0.5 Washington 6 SE Anton 2 Washington Cope 2 Washington Platner 1.6 Weld 1 E Greeley 5.5 Weld 1 E Milliken 6.5 Weld 1 ENE Greeley 5 Weld 1 ENE Nunn 4.5 Weld 1 NNW Erie 6 Weld 1 S Greeley 5.2 Weld 1 SE Erie 5 Weld 1 SSW Carr 7 Weld 1 W Evans 5.6 Weld 1 W Firestone 5.4 Weld 1 W Windsor 3.8 Weld 1 WNW Briggsdale 2.1 Weld 2 ENE Lucerne 3 Weld 2 NNE Erie 4.5 Weld 2 NW Frederick 3.5 Weld 2 SE Eaton 5.8 Weld 2 WSW Greeley 4 Weld 3 N Erie 2.8 Weld 3 N Milton Reservoir 1.2 Weld 3 SW Galeton 4.5 Weld 3 WNW Galeton 3.4 Weld 3 WSW Frederick 3.8 Weld 4 NE Firestone 3.5 Weld 4 NW Hardin 3 Weld 4 SSW Mead 5.5 Weld 4 W La Salle 4.1 Weld 4 WNW Greeley 3.4 Weld 4 WSW Eaton 4.7 Weld 6 NE Nunn 4.5 Weld Fort Lupton 4.3 Weld Greeley 5.7 Weld Milliken 1 Weld New Raymer 2.5 Weld Windsor 4 Yuma 3 SW Wray 1 Yuma 4 NNE Wray 2.5 Yuma 6 SSW Yuma 0.5 Yuma 7 SSW Yuma 1 Yuma 7.1 S Vernon 2.5 Yuma Wray 3.1 Yuma Yuma 1.2 Source: Iowa State University Iowa Environmental Mesonet

The list includes everything the National Weather Service reported through its own measurements and other sources reported to the agency