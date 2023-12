DENVER (KDVR) — It’s beginning to look a lot like… well, winter in the Front Range.

Colorado received another round of snow Friday, with snow starting to fall in the Denver metro area later in the day.

Snow has tapered off for much of the Front Range as of Saturday, leaving chilly temperatures and slick roads, both of which are likely to stick around for some time, according to the Pinpoint Weather Team.

Parts of the Denver metro saw several inches of snow, with much of the accumulation happening closer to the mountains.

The following are snow totals from early Friday through Saturday.

Adams 1 NW Federal Heights 3.5 Adams 1 SE Todd Creek 1 Adams 2 NE Northglenn 2.6 Adams 2 NE Thornton 1.7 Adams 2 NE Westminster 3.2 Adams 2 WSW Northglenn 2.7 Adams 3 S Federal Heights 2.5 Adams 4 NNW Aurora 1.8 Arapahoe 1 ENE Littleton 3.4 Arapahoe 1 NE Littleton 2.6 Arapahoe 1 SE Littleton 3.3 Arapahoe 1 WSW Aurora 1.4 Arapahoe 10 E Arapahoe Park 1 Arapahoe 2 ESE Foxfield 1 Arapahoe 2 SW Cherry Hills Villa 3.3 Arapahoe 2 WSW Buckley AFB 1.5 Arapahoe 3 ENE Highlands Ranch 2.5 Arapahoe 3 N Foxfield 1.5 Arapahoe Littleton 3 Boulder 1 ESE Nederland 9.2 Boulder 1 N Sunshine 12.2 Boulder 1 NNE Lafayette 2 Boulder 1 NW Niwot 3.7 Boulder 1 SW Eldora 3 Boulder 1 W Allenspark 7.3 Boulder 1 W Boulder 7.4 Boulder 1 WNW Boulder 7.5 Boulder 1 WSW Lafayette 2.1 Boulder 2 N Boulder 6.2 Boulder 2 N Longmont 3 Boulder 2 N Louisville 3.6 Boulder 2 NE Rollinsville 12.8 Boulder 2 NNW Louisville 4.1 Boulder 2 NW Boulder 7.3 Boulder 2 S Boulder 7.3 Boulder 2 S Hygiene 3.5 Boulder 2 SW Niwot 4.4 Boulder 2 W Boulder 7.2 Boulder 2 W Niwot 4 Boulder 2 WNW Lafayette 3.9 Boulder 3 NE Longmont 2.1 Boulder 3 NNE Niwot 3.4 Boulder 3 NW Boulder 7.5 Boulder 3 SSE Hygiene 3.7 Boulder 3 SSW Boulder 7.5 Boulder 4 ENE Nederland 10 Boulder 5 E Jamestown 7 Boulder Lafayette 3 Boulder Longmont 3.7 Boulder Meeker Park 4.8 Broomfield 1 NW Broomfield 3.3 Broomfield 2 E Broomfield 3.2 Clear Creek 1 N Lawson 0.7 Clear Creek 1 NE Brookvale 8.2 Clear Creek 2 NW Loveland Pass 3 Clear Creek 3 SSE Silver Plume 1.8 Custer 5 W Westcliffe 4 Delta 6 E Skyway 4 Denver 1 E Edgewater 3.4 Denver 2 N Cherry Hills Villag 3 Denver 2 NE Cherry Hills Villa 2.5 Denver 2 NNW Sheridan 4 Denver 2 WSW Sheridan 5.5 Denver 3 E Denver 2.8 Denver 3 NNW Sheridan 4 Denver 5 SE Commerce City 1.7 Denver Denver Intl Airport 0.4 Douglas 1 ESE The Pinery 2.7 Douglas 1 N Castle Rock 3.2 Douglas 1 NW Lone Tree 2.3 Douglas 1 SSE Highlands Ranch 3 Douglas 2 SSW Castle Rock 2.7 Douglas 2 WSW Lone Tree 2.5 Douglas 2 WSW Parker 1.8 Douglas 3 SE The Pinery 2.6 Douglas 3 SSW Castle Pines 2.9 Douglas 3 WNW Castlewood Canyon 3 Eagle 1 NW Avon 1.8 Eagle 1 W Edwards 1.1 Eagle 2 ENE Vail 6 Eagle 2 W Vail 3.2 Eagle 3 ESE Gypsum 1.1 Eagle 3 SW Edwards 1 El Paso 2 N Black Forest 1.5 El Paso 2 NNE Monument 5.5 El Paso 2 NW Colorado Springs 3 El Paso 3 NE Air Force Academy 3.5 El Paso 3 NW Black Forest 4.7 El Paso 4 NNW Peterson AFB 5.7 El Paso 4 NW Peterson AFB 4.5 El Paso 5 NNW Peterson AFB 3 El Paso 5 WSW Calhan 3 El Paso 6 SSW Black Forest 2 El Paso Crystola 8 Elbert 2 NNE Elizabeth 2 Elbert 4 ENE Cedar Point 2.5 Elbert Elizabeth 1 Fremont 2 SE Penrose 5.3 Garfield 1 SE New Castle 2 Garfield 15 NW De Beque 2 Garfield 2 NW Glenwood Springs 1.7 Garfield 3 ENE Rifle 1 Garfield 3 NNW Silt 1.9 Garfield 3 NW Cattle Creek 1 Garfield 4 W Cattle Creek 2 Garfield 6 N Silt 1.2 Garfield Carbondale 1.4 Gilpin Aspen Springs 9 Grand 2 SSW Elkdale 3.8 Grand Winter Park 10 Gunnison 1 NNE Crested Butte 1.8 Gunnison 1 SW Pitkin 1 Gunnison 2 WSW Gunnison 1.1 Gunnison 3 WSW Gunnison 1 Gunnison 4 NNE Powderhorn 1.5 Gunnison 4 NNW Mount Crested But 5 Huerfano 5 NNE Spanish Peaks 8 Jefferson 1 ENE Arvada 4.5 Jefferson 1 ESE Ken Caryl 7 Jefferson 1 NNE Pine Junction 7 Jefferson 1 NNW Arvada 4.6 Jefferson 1 NNW Genesee 10.7 Jefferson 1 SSW Arvada 5.8 Jefferson 1 SSW Crescent Village 11 Jefferson 1 W Ken Caryl 9.7 Jefferson 1 W Wheat Ridge 5.9 Jefferson 2 ESE Lakewood 6 Jefferson 2 N Aspen Park 8.3 Jefferson 2 NE Arvada 4.1 Jefferson 2 NNW Golden 6 Jefferson 2 SE Buffalo Creek 6.9 Jefferson 2 SSE Arvada 4.8 Jefferson 2 SSW Rocky Flats 5.9 Jefferson 2 SW Chatfield Reservoi 7 Jefferson 2 SW Golden 7.8 Jefferson 2 WNW Chatfield Reservo 5.5 Jefferson 2 WSW Lakewood 7.3 Jefferson 3 NW Arvada 5.3 Jefferson 3 S Conifer 11 Jefferson 3 S Evergreen 7.8 Jefferson 3 SSW Evergreen 7 Jefferson 4 NNE Ken Caryl 6.2 Jefferson 4 NW Arvada 3.7 Jefferson 5 W Aspen Park 12.2 Jefferson Arvada 5.1 Jefferson Buffalo Creek 5.8 Jefferson Kassler 6.4 Jefferson Wah Keeney Park 5 Larimer 1 NW Pinewood Springs 5.5 Larimer 2 S Estes Park 4.4 Larimer 2 SW Estes Park 4.3 Larimer 2 W Estes Park 4 Larimer 3 WNW Mishawaka 3.1 Larimer 4 ESE Cedar Cove 0.5 Larimer 4 W Pinewood Springs 6 Larimer 4 WSW Berthoud 1.5 Larimer 4 WSW Drake 2.2 Larimer Poudre Park 0.5 Lincoln Hugo 0.7 Mesa 1 WNW Skyway 5 Mesa 3 N Skyway 3 Mesa Collbran 2.6 Montrose 3 ESE Montrose 1.5 Montrose 7 NW Colona 1.5 Ouray 3 NNW Ridgway 1 Ouray 3 SW Colona 1.5 Ouray 4 NW Ridgway 1.3 Ouray Ouray 1.2 Park 1 NNW Grant 1.8 Park 3 NNE Bailey 5.6 Park 3 WNW Fairplay 0.1 Pitkin 1 SW Snowmass Village 5.3 Pitkin 2 SSW Snowmass Village 6.4 Pitkin 5 N Redstone 5.5 Pueblo 1 SE Pueblo West 5.3 Pueblo 1 SSE Beulah 9 Pueblo 2 N Pueblo West 5.5 Pueblo 2 WNW Blende 5 Routt 5 W Toponas 1.6 Routt Oak Creek 2.8 San Miguel 2 SSW Telluride 1.5 Summit 1 NW Heeney 1.5 Summit 1 SW Copper Mountain 8 Summit 2 N Heeney 2 Summit 2 SE Keystone 6 Summit 2 SSE Breckenridge 4 Summit 3 SW Breckenridge 7 Teller 1 SE Florissant 9 Teller 1 W Woodland Park 5.5 Teller Woodland Park 7 Weld 3 N Erie 2.8 Weld 3 WSW Frederick 1.7 Weld 4 NE Firestone 0.5 Weld 4 SSW Mead 1.4 Source: Iowa State University

Don’t see your town or city listed? The list includes everything the NWS has reported through its own measurements and other sources reported to the agencies.