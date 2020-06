Mugshots and names of people arrested in Denver riots

DENVER (KDVR) — Denver Police released the mugshots and names of 284 people who were arrested in the city’s riots over a span of four days.

The list includes everyone who was arrested between Thursday, May 28 – Sunday, May 31.

Last Name First Name DOB Charges Denver In State Out of State Unknown 1 Arellano Rosaura 6/25/92 FAILURE TO OBEY ORDER/OBSTRUCT X 2 Gay Kayla 4/25/94 INTERFERENCE W/ POLICE OFFICER X 3 McAvoy Christopher 8/3/96 DESTRUCTION OF PUBLIC PROPERTY X 4 Weatherwax Casey 5/18/82 Burglary X 5 Story Benjamin 11/5/89 THROWING STONES OR MISSILES – ASSAULT X 6 Riley Alex 11/27/85 ASSAULT X 7 Green Teianna 7/17/99 PUBLIC FIGHTING – PUBLIC FIGHTING X 8 McKee Mychel 10/9/84 DESTRUCTION OF PUBLIC PROPERTY – THROWING STONES OR MISSILES X 9 Plant Tanner 10/17/00 PUBLIC FIGHTING X 10 Ramirez Aldo 9/15/00 DESTRUCTION OF PRIVATE PROPERTY X 11 Von Drehle Derek 7/25/00 DISOBEDIENCE TO POLICE OFFICER – DISTURBING THE PEACE X 12 Bodrero Brady 06/13/87 DISOBEYING A LAWFUL ORDER X 13 Holy-Elkface Melissa 5/25/87 DISOBEYING A LAWFUL ORDER X Arrests made on Thursday 5-28-20



Last First DOB Charge(s) Denver In State Out of State Unknown 1 Alex Darrell 4/7/1962 Obstruction X 2 De Aragon Gilbert 8/15/1969 Obstruction X 3 Dykstra Bishop 10/11/2000 Disobedience X 4 Jung Kirsten 9/23/1992 Interference X 5 Murphree Tyler 4/10/1994 interference/grafiti X 6 Juvenile 7 Wempen Timothy 3/16/1998 throwing missles X 8 Rosales Carlos 1/26/1999 CCW X 9 Thomas Jesse 9/15/1995 missles X 10 Vigil Brooke 4/25/2001 Criminal Mischief X 11 Torsello Conrad 11/13/93 missles X 12 Goff Ryan 7/21/1996 Criminal Mischief X 13 Sayers Tashari 4/7/1995 Disobedience X 14 Klotzer Kristen 3/12/1990 Disobedience X 15 Spruell Chad 1/13/1973 missles X 16 Bare Jesse 9/21/1994 dangerous weapon X 17 Juvenile 18 Battles Joshua 6/9/1990 arson X Arrests made on Friday 5-29-20

Last First DOB Charge(s) Denver In State Out of State Unknown 1 Lewis Alexander 11/18/93 Flourishing a weapon X 2 Sharp Sheldon 9/21/1995 curfew X 3 Humphries Maria 6/12/1974 curfew X 4 Stockton Alexander 10/7/1993 curfew X 5 Woodwell Joseph 6/28/1979 curfew X 6 Demarest Kristina 1/5/1990 curfew X 7 Demarest Brittany 1/5/1990 curfew X 8 Guardado Jimmy 6/24/1983 curfew X 9 Helton Brian 11/19/1993 curfew X 10 Larsson Lukas 1/1/1997 curfew X 11 Taylor Kelsey 5/28/1965 curfew X 12 Farnsworth Isaiah 1/26/1979 curfew X 13 Moreno Henry 12/18/2000 curfew X 14 Cowie Aliya 10/9/1997 curfew X 15 Hogan-Kusler Jordan 12/2/1997 curfew X 16 Scott Eden 3/12/2001 curfew X 17 Smith James 5/16/1986 dangerous weapon X 18 Vialpando Trent 7/2/2001 curfew X 19 Stier Paul 1/9/1995 curfew X 20 Padan Harrison 9/23/1995 curfew X 21 Jackson Quaivaugh 4/20/2001 curfew X 22 Marquez Valerie 11/22/1997 curfew X 23 Maskell Maegan 4/22/1991 curfew X 24 Peterson Marcus 1/11/1998 curfew X 25 Hargrar Elizabeth 7/31/1996 curfew X 26 Braveheart Nathan 3/26/1986 curfew X 27 Culfer Alexandra 6/28/2000 curfew X 28 Farney Katie 2/1/1993 curfew X 29 Mullin Arthur 3/18/1965 curfew X 30 Oregan Jeffrey 9/8/1990 curfew X 31 Havens Ailyn 12/9/1993 curfew X 32 Clement Dyami 7/6/1991 curfew X 33 Fields Damon 10/25/1972 curfew X 34 Santistevan Anthony 11/5/1999 curfew X 35 Morejohn Juliette 3/30/2000 curfew X 36 Victor Jordyn 5/17/2000 curfew X 37 Usman Sarim 10/27/2001 curfew X 38 Bressem Tristan 4/1/2002 curfew X 39 Robinson Lelan 7/23/1958 curfew X 40 Rivera-Oyler William 8/13/2001 curfew X 41 Amizcua Jezamara 5/5/1998 curfew X 42 Grant Erin 9/18/1997 curfew X 43 Broszkiewicz Dylan 11/2/1992 curfew X 44 Zwart Christopher 2/10/1984 curfew X 45 Guzman Nathan 1/5/1998 curfew/CCW X 46 Bowerman Lucas 6/16/2000 curfew X 47 Wallin William 10/4/1971 curfew X 48 Brower Jason 10/28/1981 curfew X 49 Allen Otto 3/24/1999 curfew X 50 O’Rourke Alexandra 9/28/1994 curfew X 51 Smith Jay 8/15/1986 curfew X 52 Juvenile 53 Barbour Steven 11/5/1963 curfew X 54 Chiapete Anthoy 3/1/1991 curfew X 55 Sweetman James 12/18/1990 curfew X 56 Collins Chad 10/19/1993 curfew X 57 Oliva-Gomez Herbert 4/24/1987 curfew X 58 Hutton Daniel 8/7/2000 curfew X 59 Briggs Asa 4/24/1990 curfew X 60 Bunch Tyler 6/26/1996 curfew X 61 Hayes Audrey 12/25/2000 curfew X 62 Watson Jemia 9/29/1998 curfew X 63 Gonzalez Sacramento 10/13/1995 curfew X 64 Jiron Joseph 9/17/1991 curfew X 65 Adebonojo Geoff 7/14/1988 curfew X 66 Johnson Malcolm 9/6/2000 curfew X 67 Pryor Tarlen 6/8/2000 curfew X 68 Sylla Nfanly 10/19/2000 curfew X 69 Nibbs Jamaal 7/23/2000 curfew X 70 Rodriguez Edward 1/29/1955 curfew X 71 Zamorano Xenia 11/23/1996 curfew X 72 Gutierrez Cindy 12/19/1999 curfew X 73 Gaynes Samuel 10/5/1990 curfew X 74 Stowe Sandibal 2/15/1992 curfew X 75 Stowe Ryan 3/20/1986 curfew X 76 Smith Trevor 4/1/1994 curfew X 77 Butler Shane 4/9/1992 curfew X 78 Buell Christoper 8/21/1982 curfew X 79 Wells Ryan 3/5/1991 curfew X 80 Martinez Rafael 11/22/1986 curfew X 81 Booneel Anthony 10/24/1980 curfew X 82 Bialy Benjamin 3/26/1985 curfew X 83 Devine Wooten 12/16/2000 curfew X Arrests made on Saturday 5-30-20

Last First DOB Charge(s) Denver In State Out of State Unknown 1 Sanders Josh 2/22/1999 interference X 2 Crawford James 4/10/1987 dangerous weapon X 3 Juvenile 4 Juvenile 5 Terrance Richard 2/26/1986 dangerous weapon X 6 Rundrgen Robert 08/11/185 PCS/weapon X 7 Ayala Ethaniel 10/8/2000 curfew X 8 Moss Jake 7/22/1993 curfew X 9 Sera Fabiola 9/10/2001 curfew X 10 Altman Maggie 5/23/1990 curfew X 11 Ulam Brittany 9/29/1989 curfew X 12 Huitziloxoch Jaramillo 10/7/1998 curfew X 13 Juvenile 14 Brison Nathzelleous 7/4/1996 curfew X 15 Moran Haley 11/29/98 curfew X 16 Farrell Delaney 5/2/2002 curfew X 17 Shirk Gregory 1/19/1987 curfew X 18 Burns Andrew 8/19/1990 curfew X 19 McKinney Ryan 5/14/1998 curfew X 20 Sera Paola 8/14/1997 curfew X 21 Sodaro Caryn 5/19/1965 curfew X 22 Fernandez Danaya 2/9/2002 curfew X 23 Zenisek Maxx 3/25/1991 curfew X 24 Bell Peter 12/23/1991 curfew X 25 Gomez Cruz Edwin 1/18/2000 curfew X 26 Johnson Michael 9/5/1990 curfew X 27 Oliver Nicholaus 4/10/1987 curfew X 28 Denning Keshawn 2/6/1998 curfew X 29 Martinez Jason 1/25/1998 curfew X 30 Jones Alfred 11/28/1988 curfew X 31 Levandoski Joseph 10/7/1997 curfew X 32 Dennis Samuel 9/24/1994 curfew X 33 Kammerer Patrick 10/13/1979 curfew X 34 Stavish Rook 4/15/1998 curfew X 35 Spader Brent 12/19/1977 curfew X 36 Moss Jake 7/22/1993 curfew X 37 Epperson Joseph 5/14/1991 curfew X 38 Ferrer Vincent 5/1/1989 curfew X 39 Regalado Gabriele 8/8/1991 curfew X 40 Poole Danielle 6/22/1989 curfew X 41 Galaviz Monica 9/22/1993 curfew X 42 Tozer Megan 8/6/1990 curfew X 43 Banuelos-Loya Esteban 7/4/1996 curfew X 44 Gualthier Ryan 3/23/1995 curfew X 45 Badillo Enrique 2/18/1990 curfew X 46 Bovghter Danielle 7/15/1988 curfew X 47 Brown Aaron 4/14/1995 curfew X 48 Hough Michael 5/25/1945 curfew X 49 Luevano-Garces Sergio 3/31/1999 curfew X 50 Berrios Andrea 4/17/1976 curfew X 51 Redondo-Berrios Patricia 9/13/1998 curfew X 52 Bryce Gabriele 5/10/2000 curfew X 53 Smith Alderrius 10/29/1993 dangerous weapon X 54 Martin Asianee 3/15/1995 Dangerous weapon X 55 Parneros Megan 12/9/1996 curfew X 56 Ruseler Jeffrey 5/30/1992 curfew X 57 Staley David 10/12/1990 curfew X 58 Delany Daniel 10/3/1986 curfew X 59 Boria-Robles Edgardo 7/19/1982 curfew X 60 Obgio Chima 3/2/2000 curfew X 61 Ferrari Brittany 10/28/1990 curfew X 62 Wall Amanda 11/28/1987 curfew X 63 Mora Demetrius 9/25/1995 curfew X 64 Martin Jessica 5/3/1986 curfew X 65 Wilson Brian 1/30/1997 curfew X 66 Lozano-Rios Victor 5/1/1994 curfew X 67 Larson Ethan 1/7/1997 curfew X 68 Peterson Conner 6/13/1992 curfew X 69 Burgess Bethany 8/7/1991 curfew X 70 Rice Isabelle 8/20/1998 curfew X 71 Gonzalez Francisco 3/16/1989 curfew X 72 Kilgore Magdalena 2/9/1987 curfew X 73 Collins Jacob 4/28/1999 curfew X 74 King Izaiah 7/20/1998 curfew X 75 Medina Kayla 10/29/1996 curfew X 76 Ellenberger Chase 9/18/1999 curfew X 77 Oropeza Sergio 3/20/2000 curfew X 78 Cardoza Leila 2/27/2001 curfew X 79 Wilson Maurice 10/17/1968 dangerous weapon X 80 Ott Cory 4/11/1986 curfew X 81 Pineda Cesar 6/24/1997 curfew X 82 Jarisch Chloe 5/3/1996 dangerous weapon X 83 Ortiz Ulyses 10/24/1996 curfew X 84 Francis Eugene 1/19/1987 curfew X 85 Mortl Eric 9/9/1998 curfew X 86 Derzay Stefan 6/23/1986 curfew X 87 Choumphimmasen Johnny 3/28/1988 curfew X 88 Gonzalez Jose 2/9/1991 curfew X 89 Jones David 9/16/1991 curfew X 90 Yocum Christopher 1/17/1990 curfew X 91 Lopez Jasmine 2/8/2002 curfew X 92 Trimarco Victoria 5/19/1998 curfew X 93 Guerrero Leandre 3/13/1996 curfew X 94 O’Conner Shane 3/26/1988 curfew X 95 Schmitt Cody 9/20/1991 curfew X 96 Fields Casey 3/27/1995 curfew X 97 Hartzman David 1/2/1992 curfew X 98 Gindro Christopher 7/18/1985 curfew X 99 Chairez Saul 9/18/1981 curfew X 100 Medina Cassandra 1/2/1995 curfew X 101 Jackson Devin 6/2/1996 curfew X 102 Kinney Phillip 5/11/1995 curfew X 103 Hollingsworth Jared 1/26/1994 curfew X 104 Erb Michael 9/6/1998 curfew X 105 Marroquin Joseph 8/19/1989 curfew X 106 Mayo Daqwann 1/19/1997 curfew X 107 Czarnecki Neveah 4/5/2002 curfew X 108 Denaro Clara 1/27/2001 curfew X 109 Goodwin Kathryn 5/30/1999 curfew X 110 Arcuri Ciara 3/4/1999 curfew X 111 Collins Dirae 2/17/1998 curfew X 112 Walsh Nathan 2/8/1979 curfew X 113 McLaughlin Christopher 6/25/1992 curfew X 114 Dietz Madison 9/8/1994 curfew X 115 Wittnam Hunter 2/26/2002 curfew X 116 Wittan Tyler 11/14/1995 curfew X 117 Grissom Wesley 10/22/1989 curfew X 118 Ziegler Jonathan 4/13/1997 curfew X 119 Stephens Owen 9/27/2001 curfew X 120 Desantos Chaz 8/24/1980 curfew X 121 Reese Nicholas 8/9/1992 curfew X 122 Lawrence Francesca 9/19/1995 curfew X 123 Maxfield Brooke 7/8/1995 curfew X 124 Fitzgerald Jonathan 5/22/1992 curfew X 125 Friedman Riley 6/11/1997 curfew X 126 Wilson Maurice 10/17/1968 curfew X 127 Sanchez Alysia 2/1/1999 curfew X 128 Zentz Ryan 12/29/1994 curfew X 129 Getachew Emmanuel 2/10/2001 curfew X 130 Villanueva Franklin 1/11/1990 curfew X 131 Spotswood Sable 4/20/1990 curfew X 132 Stolenberg Zachary 9/10/1998 curfew X 133 Battie Sydnie 6/20/1997 curfew X 134 Whalen Andrew 10/31/1995 curfew X 135 Knowles Lily 12/21/1999 curfew X 136 Garey Laroy 4/7/1987 curfew X 137 Mascarenas Zachary 12/8/1992 curfew X 138 Lagos Brian 5/3/1990 curfew X 139 Thomas Travis 7/19/1989 curfew X 140 Edwards Eric 11/20/1998 curfew X 141 Williams Justin 7/2/1990 curfew X 142 Riley Tristan 6/2/2001 curfew X 143 Burgin Jon 10/30/1985 curfew X 144 Vowell Travis 2/18/1987 curfew X 145 Hernandez Toby 3/1/2000 curfew X 146 Godbee Duane 12/18/1997 curfew X 147 Dickerson Sayge 5/8/1991 curfew X 148 Pace Logan 4/9/2002 curfew X 149 Ashton Drake 3/20/1995 curfew X 150 Madison Chris 9/16/1993 curfew X 151 Powell Rock 7/12/2000 curfew X 152 Doe John unk curfew X 153 Emerson Jeremiah 1/22/2001 curfew X 154 Salas Orlando 11/16/2001 curfew X 155 Wood David 10/23/1987 curfew X 156 Travis Juwan 1/15/1998 curfew X 157 Pflanzer Ryan 6/24/1979 curfew X 158 Yates Ryan 2/22/1989 curfew X 159 Dye Joel 5/1/2000 curfew X 160 Gill Michael 4/6/2001 curfew X 161 Collins Sean 2/21/1990 curfew X 162 Wilson Brian 1/30/1997 curfew X 163 Villareal David 10/30/1992 curfew X 164 Kahsay Brmias 4/7/1999 curfew X 165 Duran Aaron 3/31/1979 curfew X 166 Elya Gregory 1/13/1984 curfew X 167 Ewn Sean 7/29/1988 curfew X 168 Chaquan Chamiak 6/28/2001 curfew X 169 Juvenile 170 Juvenile Arrests made on Sunday 5-31-20

Mugshots of people arrested during the Denver riots between Thursday May 28 – Sunday May 31