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Mugshots and names of people arrested in Denver riots

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DENVER (KDVR) — Denver Police released the mugshots and names of 284 people who were arrested in the city’s riots over a span of four days.

The list includes everyone who was arrested between Thursday, May 28 – Sunday, May 31.

 Last NameFirst NameDOBChargesDenverIn StateOut of StateUnknown
1ArellanoRosaura6/25/92FAILURE TO OBEY ORDER/OBSTRUCTX   
2GayKayla4/25/94INTERFERENCE W/ POLICE OFFICERX   
3McAvoyChristopher8/3/96DESTRUCTION OF PUBLIC PROPERTYX   
4WeatherwaxCasey5/18/82Burglary   X
5StoryBenjamin11/5/89THROWING STONES OR MISSILES – ASSAULT   X
6RileyAlex11/27/85ASSAULTX   
7GreenTeianna7/17/99PUBLIC FIGHTING – PUBLIC FIGHTINGX   
8McKeeMychel10/9/84DESTRUCTION OF PUBLIC PROPERTY – THROWING STONES OR MISSILESX   
9PlantTanner10/17/00PUBLIC FIGHTING X  
10RamirezAldo9/15/00DESTRUCTION OF PRIVATE PROPERTY X  
11Von DrehleDerek7/25/00DISOBEDIENCE TO POLICE OFFICER – DISTURBING THE PEACE X  
12BodreroBrady06/13/87DISOBEYING A LAWFUL ORDER   X
13Holy-ElkfaceMelissa5/25/87DISOBEYING A LAWFUL ORDERX   
Arrests made on Thursday 5-28-20

Last		FirstDOBCharge(s)DenverIn StateOut of StateUnknown
1AlexDarrell4/7/1962ObstructionX   
2De AragonGilbert8/15/1969Obstruction   X
3DykstraBishop10/11/2000Disobedience X  
4JungKirsten9/23/1992Interference X  
5MurphreeTyler4/10/1994interference/grafitiX   
6Juvenile    
7WempenTimothy3/16/1998throwing misslesX   
8RosalesCarlos1/26/1999CCW X  
9ThomasJesse9/15/1995misslesX   
10VigilBrooke4/25/2001Criminal Mischief X  
11TorselloConrad 11/13/93missles X  
12GoffRyan7/21/1996Criminal Mischief X  
13SayersTashari4/7/1995Disobedience   X
14KlotzerKristen3/12/1990Disobedience   X
15SpruellChad1/13/1973missles   X
16BareJesse9/21/1994dangerous weapon   X
17Juvenile    
18BattlesJoshua6/9/1990arson  X
Arrests made on Friday 5-29-20
LastFirstDOBCharge(s)DenverIn StateOut of StateUnknown
1LewisAlexander 11/18/93Flourishing a weapon   X
2SharpSheldon9/21/1995curfewX   
3HumphriesMaria6/12/1974curfewX   
4StocktonAlexander10/7/1993curfew   X
5WoodwellJoseph6/28/1979curfew   X
6DemarestKristina1/5/1990curfew   X
7DemarestBrittany1/5/1990curfew   X
8GuardadoJimmy6/24/1983curfew   X
9HeltonBrian11/19/1993curfew   X
10LarssonLukas1/1/1997curfew   X
11TaylorKelsey5/28/1965curfew   X
12FarnsworthIsaiah1/26/1979curfew   X
13MorenoHenry12/18/2000curfew X  
14CowieAliya10/9/1997curfew   X
15Hogan-KuslerJordan12/2/1997curfew   X
16ScottEden3/12/2001curfew   X
17SmithJames5/16/1986dangerous weapon X  
18VialpandoTrent7/2/2001curfew   X
19StierPaul1/9/1995curfewX   
20PadanHarrison9/23/1995curfew   X
21JacksonQuaivaugh4/20/2001curfew   X
22MarquezValerie11/22/1997curfewX   
23MaskellMaegan4/22/1991curfewX   
24PetersonMarcus1/11/1998curfew   X
25HargrarElizabeth7/31/1996curfewX   
26BraveheartNathan3/26/1986curfew  X 
27CulferAlexandra6/28/2000curfew   X
28FarneyKatie2/1/1993curfewX   
29MullinArthur3/18/1965curfew X  
30OreganJeffrey9/8/1990curfew  X 
31HavensAilyn12/9/1993curfewX   
32ClementDyami7/6/1991curfewX   
33FieldsDamon10/25/1972curfewX   
34SantistevanAnthony11/5/1999curfewX   
35MorejohnJuliette3/30/2000curfew X  
36VictorJordyn5/17/2000curfew X  
37UsmanSarim10/27/2001curfew X  
38BressemTristan4/1/2002curfew X  
39RobinsonLelan7/23/1958curfew   X
40Rivera-OylerWilliam8/13/2001curfewX   
41AmizcuaJezamara5/5/1998curfewX   
42GrantErin9/18/1997curfew X  
43BroszkiewiczDylan11/2/1992curfew X  
44ZwartChristopher2/10/1984curfewX   
45GuzmanNathan1/5/1998curfew/CCW X  
46BowermanLucas6/16/2000curfew X  
47WallinWilliam10/4/1971curfew   X
48BrowerJason10/28/1981curfewX   
49AllenOtto3/24/1999curfew X  
50O’RourkeAlexandra9/28/1994curfewX   
51SmithJay8/15/1986curfewX   
52Juvenile    
53BarbourSteven11/5/1963curfewX   
54ChiapeteAnthoy3/1/1991curfew  X 
55SweetmanJames12/18/1990curfew X  
56CollinsChad10/19/1993curfew X  
57Oliva-GomezHerbert4/24/1987curfew X  
58HuttonDaniel8/7/2000curfew X  
59BriggsAsa4/24/1990curfew  X 
60BunchTyler6/26/1996curfewX   
61HayesAudrey12/25/2000curfew X  
62WatsonJemia9/29/1998curfewX   
63GonzalezSacramento10/13/1995curfewX   
64JironJoseph9/17/1991curfewX   
65AdebonojoGeoff7/14/1988curfewX   
66JohnsonMalcolm9/6/2000curfewX   
67PryorTarlen6/8/2000curfewX   
68SyllaNfanly10/19/2000curfewX   
69NibbsJamaal7/23/2000curfewX   
70RodriguezEdward1/29/1955curfewX   
71ZamoranoXenia11/23/1996curfew X  
72GutierrezCindy12/19/1999curfewX   
73GaynesSamuel10/5/1990curfewX   
74StoweSandibal2/15/1992curfewX   
75StoweRyan3/20/1986curfewX   
76SmithTrevor4/1/1994curfew X  
77ButlerShane4/9/1992curfew   X
78BuellChristoper8/21/1982curfew   X
79WellsRyan3/5/1991curfewX   
80MartinezRafael11/22/1986curfew X  
81BooneelAnthony10/24/1980curfew X  
82BialyBenjamin3/26/1985curfew X  
83DevineWooten12/16/2000curfewX   
Arrests made on Saturday 5-30-20
LastFirstDOBCharge(s)DenverIn StateOut of StateUnknown
1SandersJosh2/22/1999interference X  
2CrawfordJames4/10/1987dangerous weapon   X
3 Juvenile    
4 Juvenile    
5TerranceRichard2/26/1986dangerous weapon   X
6RundrgenRobert08/11/185PCS/weapon   X
7AyalaEthaniel10/8/2000curfew X  
8MossJake7/22/1993curfew X  
9SeraFabiola9/10/2001curfew X  
10AltmanMaggie5/23/1990curfewX   
11UlamBrittany9/29/1989curfew   X
12HuitziloxochJaramillo10/7/1998curfewX   
13Juvenile    
14BrisonNathzelleous7/4/1996curfew X  
15MoranHaley11/29/98 curfew   X
16FarrellDelaney5/2/2002curfew X  
17ShirkGregory1/19/1987curfewX   
18BurnsAndrew8/19/1990curfew X  
19McKinneyRyan5/14/1998curfew X  
20SeraPaola8/14/1997curfew   X
21SodaroCaryn5/19/1965curfewX   
22FernandezDanaya2/9/2002curfew X  
23ZenisekMaxx3/25/1991curfewX   
24BellPeter12/23/1991curfew X  
25Gomez CruzEdwin1/18/2000curfew X  
26JohnsonMichael9/5/1990curfew   X
27OliverNicholaus4/10/1987curfewX   
28DenningKeshawn2/6/1998curfew   X
29MartinezJason1/25/1998curfew   X
30JonesAlfred11/28/1988curfew   X
31LevandoskiJoseph10/7/1997curfew   X
32DennisSamuel9/24/1994curfew   X
33KammererPatrick10/13/1979curfew   X
34StavishRook4/15/1998curfew X  
35SpaderBrent12/19/1977curfew   X
36MossJake7/22/1993curfew X  
37EppersonJoseph5/14/1991curfew   X
38FerrerVincent5/1/1989curfew X  
39RegaladoGabriele8/8/1991curfew X  
40PooleDanielle6/22/1989curfew   X
41GalavizMonica9/22/1993curfew   X
42TozerMegan8/6/1990curfew   X
43Banuelos-LoyaEsteban7/4/1996curfew   X
44GualthierRyan3/23/1995curfew X  
45BadilloEnrique2/18/1990curfewX   
46BovghterDanielle7/15/1988curfew   X
47BrownAaron4/14/1995curfew   X
48HoughMichael5/25/1945curfew   X
49Luevano-GarcesSergio3/31/1999curfew X  
50BerriosAndrea4/17/1976curfew X  
51Redondo-BerriosPatricia9/13/1998curfew X  
52BryceGabriele5/10/2000curfew X  
53SmithAlderrius10/29/1993dangerous weapon X  
54MartinAsianee3/15/1995Dangerous weapon X  
55ParnerosMegan12/9/1996curfewX   
56RuselerJeffrey5/30/1992curfew   X
57StaleyDavid10/12/1990curfewX   
58DelanyDaniel10/3/1986curfew   X
59Boria-RoblesEdgardo7/19/1982curfew   X
60ObgioChima3/2/2000curfew   X
61FerrariBrittany10/28/1990curfew X  
62WallAmanda11/28/1987curfew   X
63MoraDemetrius9/25/1995curfew   X
64MartinJessica5/3/1986curfew   X
65WilsonBrian1/30/1997curfew   X
66Lozano-RiosVictor5/1/1994curfew X  
67LarsonEthan1/7/1997curfew   X
68PetersonConner6/13/1992curfew X  
69BurgessBethany8/7/1991curfew   X
70RiceIsabelle8/20/1998curfew   X
71GonzalezFrancisco3/16/1989curfew   X
72KilgoreMagdalena2/9/1987curfew   X
73CollinsJacob4/28/1999curfew   X
74KingIzaiah7/20/1998curfew   X
75MedinaKayla10/29/1996curfew X  
76EllenbergerChase9/18/1999curfew   X
77OropezaSergio3/20/2000curfew   X
78CardozaLeila2/27/2001curfew   X
79WilsonMaurice10/17/1968dangerous weapon   X
80OttCory4/11/1986curfew X  
81PinedaCesar6/24/1997curfew   X
82JarischChloe5/3/1996dangerous weaponX   
83OrtizUlyses10/24/1996curfew X  
84FrancisEugene1/19/1987curfew   X
85MortlEric9/9/1998curfew   X
86DerzayStefan6/23/1986curfew   X
87ChoumphimmasenJohnny3/28/1988curfew X  
88GonzalezJose2/9/1991curfew   X
89JonesDavid9/16/1991curfew   X
90YocumChristopher1/17/1990curfew X  
91LopezJasmine2/8/2002curfew   X
92TrimarcoVictoria5/19/1998curfewX   
93GuerreroLeandre3/13/1996curfew   X
94O’ConnerShane3/26/1988curfewX   
95SchmittCody9/20/1991curfew X  
96FieldsCasey3/27/1995curfew X  
97HartzmanDavid1/2/1992curfew   X
98GindroChristopher7/18/1985curfew X  
99ChairezSaul9/18/1981curfew   X
100MedinaCassandra1/2/1995curfew   X
101JacksonDevin6/2/1996curfew   X
102KinneyPhillip5/11/1995curfew   X
103HollingsworthJared1/26/1994curfew   X
104ErbMichael9/6/1998curfew   X
105MarroquinJoseph8/19/1989curfew   X
106MayoDaqwann1/19/1997curfew   X
107CzarneckiNeveah4/5/2002curfew   X
108DenaroClara1/27/2001curfew   X
109GoodwinKathryn5/30/1999curfewX   
110ArcuriCiara3/4/1999curfew   X
111CollinsDirae2/17/1998curfew X  
112WalshNathan2/8/1979curfew   X
113McLaughlinChristopher6/25/1992curfew   X
114DietzMadison9/8/1994curfew X  
115WittnamHunter2/26/2002curfew   X
116WittanTyler11/14/1995curfew   X
117GrissomWesley10/22/1989curfew   X
118ZieglerJonathan4/13/1997curfew   X
119StephensOwen9/27/2001curfew   X
120DesantosChaz8/24/1980curfew   X
121ReeseNicholas8/9/1992curfewX   
122LawrenceFrancesca9/19/1995curfewX   
123MaxfieldBrooke7/8/1995curfewX   
124FitzgeraldJonathan5/22/1992curfewX   
125FriedmanRiley6/11/1997curfew   X
126WilsonMaurice10/17/1968curfew   X
127SanchezAlysia2/1/1999curfew X  
128ZentzRyan12/29/1994curfew X  
129GetachewEmmanuel2/10/2001curfew X  
130VillanuevaFranklin1/11/1990curfew   X
131SpotswoodSable4/20/1990curfew X  
132StolenbergZachary9/10/1998curfew   X
133BattieSydnie6/20/1997curfewX   
134WhalenAndrew10/31/1995curfewX   
135KnowlesLily12/21/1999curfew   X
136GareyLaroy4/7/1987curfewX   
137MascarenasZachary12/8/1992curfew   X
138LagosBrian5/3/1990curfewX   
139ThomasTravis7/19/1989curfew   X
140EdwardsEric11/20/1998curfew   X
141WilliamsJustin7/2/1990curfew   X
142RileyTristan6/2/2001curfew X  
143BurginJon10/30/1985curfew   X
144VowellTravis2/18/1987curfew   X
145HernandezToby3/1/2000curfewX   
146GodbeeDuane12/18/1997curfew   X
147DickersonSayge5/8/1991curfew X  
148PaceLogan4/9/2002curfew  X 
149AshtonDrake3/20/1995curfew   X
150MadisonChris9/16/1993curfew   X
151PowellRock7/12/2000curfew X  
152DoeJohnunkcurfew   X
153EmersonJeremiah1/22/2001curfew   X
154SalasOrlando11/16/2001curfew   X
155WoodDavid10/23/1987curfew   X
156TravisJuwan1/15/1998curfew   X
157PflanzerRyan6/24/1979curfewX   
158YatesRyan2/22/1989curfew   X
159DyeJoel5/1/2000curfew X  
160GillMichael4/6/2001curfew   X
161CollinsSean2/21/1990curfew X  
162WilsonBrian1/30/1997curfew   X
163VillarealDavid10/30/1992curfew   X
164KahsayBrmias4/7/1999curfew   X
165DuranAaron3/31/1979curfew X  
166ElyaGregory1/13/1984curfew   X
167EwnSean7/29/1988curfew   X
168ChaquanChamiak6/28/2001curfew   X
169Juvenile    
170Juvenile
Arrests made on Sunday 5-31-20

Mugshots of the people arrested:

Mugshots of people arrested during the Denver riots between Thursday May 28 – Sunday May 31

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