Mugshots and names of people arrested in Denver riots

DENVER (KDVR) — Denver Police released the mugshots and names of 284 people who were arrested in the city’s riots over a span of four days.
The list includes everyone who was arrested between Thursday, May 28 – Sunday, May 31.
|Last Name
|First Name
|DOB
|Charges
|Denver
|In State
|Out of State
|Unknown
|1
|Arellano
|Rosaura
|6/25/92
|FAILURE TO OBEY ORDER/OBSTRUCT
|X
|2
|Gay
|Kayla
|4/25/94
|INTERFERENCE W/ POLICE OFFICER
|X
|3
|McAvoy
|Christopher
|8/3/96
|DESTRUCTION OF PUBLIC PROPERTY
|X
|4
|Weatherwax
|Casey
|5/18/82
|Burglary
|X
|5
|Story
|Benjamin
|11/5/89
|THROWING STONES OR MISSILES – ASSAULT
|X
|6
|Riley
|Alex
|11/27/85
|ASSAULT
|X
|7
|Green
|Teianna
|7/17/99
|PUBLIC FIGHTING – PUBLIC FIGHTING
|X
|8
|McKee
|Mychel
|10/9/84
|DESTRUCTION OF PUBLIC PROPERTY – THROWING STONES OR MISSILES
|X
|9
|Plant
|Tanner
|10/17/00
|PUBLIC FIGHTING
|X
|10
|Ramirez
|Aldo
|9/15/00
|DESTRUCTION OF PRIVATE PROPERTY
|X
|11
|Von Drehle
|Derek
|7/25/00
|DISOBEDIENCE TO POLICE OFFICER – DISTURBING THE PEACE
|X
|12
|Bodrero
|Brady
|06/13/87
|DISOBEYING A LAWFUL ORDER
|X
|13
|Holy-Elkface
|Melissa
|5/25/87
|DISOBEYING A LAWFUL ORDER
|X
Last
|First
|DOB
|Charge(s)
|Denver
|In State
|Out of State
|Unknown
|1
|Alex
|Darrell
|4/7/1962
|Obstruction
|X
|2
|De Aragon
|Gilbert
|8/15/1969
|Obstruction
|X
|3
|Dykstra
|Bishop
|10/11/2000
|Disobedience
|X
|4
|Jung
|Kirsten
|9/23/1992
|Interference
|X
|5
|Murphree
|Tyler
|4/10/1994
|interference/grafiti
|X
|6
|Juvenile
|7
|Wempen
|Timothy
|3/16/1998
|throwing missles
|X
|8
|Rosales
|Carlos
|1/26/1999
|CCW
|X
|9
|Thomas
|Jesse
|9/15/1995
|missles
|X
|10
|Vigil
|Brooke
|4/25/2001
|Criminal Mischief
|X
|11
|Torsello
|Conrad
|11/13/93
|missles
|X
|12
|Goff
|Ryan
|7/21/1996
|Criminal Mischief
|X
|13
|Sayers
|Tashari
|4/7/1995
|Disobedience
|X
|14
|Klotzer
|Kristen
|3/12/1990
|Disobedience
|X
|15
|Spruell
|Chad
|1/13/1973
|missles
|X
|16
|Bare
|Jesse
|9/21/1994
|dangerous weapon
|X
|17
|Juvenile
|18
|Battles
|Joshua
|6/9/1990
|arson
|X
|Last
|First
|DOB
|Charge(s)
|Denver
|In State
|Out of State
|Unknown
|1
|Lewis
|Alexander
|11/18/93
|Flourishing a weapon
|X
|2
|Sharp
|Sheldon
|9/21/1995
|curfew
|X
|3
|Humphries
|Maria
|6/12/1974
|curfew
|X
|4
|Stockton
|Alexander
|10/7/1993
|curfew
|X
|5
|Woodwell
|Joseph
|6/28/1979
|curfew
|X
|6
|Demarest
|Kristina
|1/5/1990
|curfew
|X
|7
|Demarest
|Brittany
|1/5/1990
|curfew
|X
|8
|Guardado
|Jimmy
|6/24/1983
|curfew
|X
|9
|Helton
|Brian
|11/19/1993
|curfew
|X
|10
|Larsson
|Lukas
|1/1/1997
|curfew
|X
|11
|Taylor
|Kelsey
|5/28/1965
|curfew
|X
|12
|Farnsworth
|Isaiah
|1/26/1979
|curfew
|X
|13
|Moreno
|Henry
|12/18/2000
|curfew
|X
|14
|Cowie
|Aliya
|10/9/1997
|curfew
|X
|15
|Hogan-Kusler
|Jordan
|12/2/1997
|curfew
|X
|16
|Scott
|Eden
|3/12/2001
|curfew
|X
|17
|Smith
|James
|5/16/1986
|dangerous weapon
|X
|18
|Vialpando
|Trent
|7/2/2001
|curfew
|X
|19
|Stier
|Paul
|1/9/1995
|curfew
|X
|20
|Padan
|Harrison
|9/23/1995
|curfew
|X
|21
|Jackson
|Quaivaugh
|4/20/2001
|curfew
|X
|22
|Marquez
|Valerie
|11/22/1997
|curfew
|X
|23
|Maskell
|Maegan
|4/22/1991
|curfew
|X
|24
|Peterson
|Marcus
|1/11/1998
|curfew
|X
|25
|Hargrar
|Elizabeth
|7/31/1996
|curfew
|X
|26
|Braveheart
|Nathan
|3/26/1986
|curfew
|X
|27
|Culfer
|Alexandra
|6/28/2000
|curfew
|X
|28
|Farney
|Katie
|2/1/1993
|curfew
|X
|29
|Mullin
|Arthur
|3/18/1965
|curfew
|X
|30
|Oregan
|Jeffrey
|9/8/1990
|curfew
|X
|31
|Havens
|Ailyn
|12/9/1993
|curfew
|X
|32
|Clement
|Dyami
|7/6/1991
|curfew
|X
|33
|Fields
|Damon
|10/25/1972
|curfew
|X
|34
|Santistevan
|Anthony
|11/5/1999
|curfew
|X
|35
|Morejohn
|Juliette
|3/30/2000
|curfew
|X
|36
|Victor
|Jordyn
|5/17/2000
|curfew
|X
|37
|Usman
|Sarim
|10/27/2001
|curfew
|X
|38
|Bressem
|Tristan
|4/1/2002
|curfew
|X
|39
|Robinson
|Lelan
|7/23/1958
|curfew
|X
|40
|Rivera-Oyler
|William
|8/13/2001
|curfew
|X
|41
|Amizcua
|Jezamara
|5/5/1998
|curfew
|X
|42
|Grant
|Erin
|9/18/1997
|curfew
|X
|43
|Broszkiewicz
|Dylan
|11/2/1992
|curfew
|X
|44
|Zwart
|Christopher
|2/10/1984
|curfew
|X
|45
|Guzman
|Nathan
|1/5/1998
|curfew/CCW
|X
|46
|Bowerman
|Lucas
|6/16/2000
|curfew
|X
|47
|Wallin
|William
|10/4/1971
|curfew
|X
|48
|Brower
|Jason
|10/28/1981
|curfew
|X
|49
|Allen
|Otto
|3/24/1999
|curfew
|X
|50
|O’Rourke
|Alexandra
|9/28/1994
|curfew
|X
|51
|Smith
|Jay
|8/15/1986
|curfew
|X
|52
|Juvenile
|53
|Barbour
|Steven
|11/5/1963
|curfew
|X
|54
|Chiapete
|Anthoy
|3/1/1991
|curfew
|X
|55
|Sweetman
|James
|12/18/1990
|curfew
|X
|56
|Collins
|Chad
|10/19/1993
|curfew
|X
|57
|Oliva-Gomez
|Herbert
|4/24/1987
|curfew
|X
|58
|Hutton
|Daniel
|8/7/2000
|curfew
|X
|59
|Briggs
|Asa
|4/24/1990
|curfew
|X
|60
|Bunch
|Tyler
|6/26/1996
|curfew
|X
|61
|Hayes
|Audrey
|12/25/2000
|curfew
|X
|62
|Watson
|Jemia
|9/29/1998
|curfew
|X
|63
|Gonzalez
|Sacramento
|10/13/1995
|curfew
|X
|64
|Jiron
|Joseph
|9/17/1991
|curfew
|X
|65
|Adebonojo
|Geoff
|7/14/1988
|curfew
|X
|66
|Johnson
|Malcolm
|9/6/2000
|curfew
|X
|67
|Pryor
|Tarlen
|6/8/2000
|curfew
|X
|68
|Sylla
|Nfanly
|10/19/2000
|curfew
|X
|69
|Nibbs
|Jamaal
|7/23/2000
|curfew
|X
|70
|Rodriguez
|Edward
|1/29/1955
|curfew
|X
|71
|Zamorano
|Xenia
|11/23/1996
|curfew
|X
|72
|Gutierrez
|Cindy
|12/19/1999
|curfew
|X
|73
|Gaynes
|Samuel
|10/5/1990
|curfew
|X
|74
|Stowe
|Sandibal
|2/15/1992
|curfew
|X
|75
|Stowe
|Ryan
|3/20/1986
|curfew
|X
|76
|Smith
|Trevor
|4/1/1994
|curfew
|X
|77
|Butler
|Shane
|4/9/1992
|curfew
|X
|78
|Buell
|Christoper
|8/21/1982
|curfew
|X
|79
|Wells
|Ryan
|3/5/1991
|curfew
|X
|80
|Martinez
|Rafael
|11/22/1986
|curfew
|X
|81
|Booneel
|Anthony
|10/24/1980
|curfew
|X
|82
|Bialy
|Benjamin
|3/26/1985
|curfew
|X
|83
|Devine
|Wooten
|12/16/2000
|curfew
|X
|Last
|First
|DOB
|Charge(s)
|Denver
|In State
|Out of State
|Unknown
|1
|Sanders
|Josh
|2/22/1999
|interference
|X
|2
|Crawford
|James
|4/10/1987
|dangerous weapon
|X
|3
|Juvenile
|4
|Juvenile
|5
|Terrance
|Richard
|2/26/1986
|dangerous weapon
|X
|6
|Rundrgen
|Robert
|08/11/185
|PCS/weapon
|X
|7
|Ayala
|Ethaniel
|10/8/2000
|curfew
|X
|8
|Moss
|Jake
|7/22/1993
|curfew
|X
|9
|Sera
|Fabiola
|9/10/2001
|curfew
|X
|10
|Altman
|Maggie
|5/23/1990
|curfew
|X
|11
|Ulam
|Brittany
|9/29/1989
|curfew
|X
|12
|Huitziloxoch
|Jaramillo
|10/7/1998
|curfew
|X
|13
|Juvenile
|14
|Brison
|Nathzelleous
|7/4/1996
|curfew
|X
|15
|Moran
|Haley
|11/29/98
|curfew
|X
|16
|Farrell
|Delaney
|5/2/2002
|curfew
|X
|17
|Shirk
|Gregory
|1/19/1987
|curfew
|X
|18
|Burns
|Andrew
|8/19/1990
|curfew
|X
|19
|McKinney
|Ryan
|5/14/1998
|curfew
|X
|20
|Sera
|Paola
|8/14/1997
|curfew
|X
|21
|Sodaro
|Caryn
|5/19/1965
|curfew
|X
|22
|Fernandez
|Danaya
|2/9/2002
|curfew
|X
|23
|Zenisek
|Maxx
|3/25/1991
|curfew
|X
|24
|Bell
|Peter
|12/23/1991
|curfew
|X
|25
|Gomez Cruz
|Edwin
|1/18/2000
|curfew
|X
|26
|Johnson
|Michael
|9/5/1990
|curfew
|X
|27
|Oliver
|Nicholaus
|4/10/1987
|curfew
|X
|28
|Denning
|Keshawn
|2/6/1998
|curfew
|X
|29
|Martinez
|Jason
|1/25/1998
|curfew
|X
|30
|Jones
|Alfred
|11/28/1988
|curfew
|X
|31
|Levandoski
|Joseph
|10/7/1997
|curfew
|X
|32
|Dennis
|Samuel
|9/24/1994
|curfew
|X
|33
|Kammerer
|Patrick
|10/13/1979
|curfew
|X
|34
|Stavish
|Rook
|4/15/1998
|curfew
|X
|35
|Spader
|Brent
|12/19/1977
|curfew
|X
|36
|Moss
|Jake
|7/22/1993
|curfew
|X
|37
|Epperson
|Joseph
|5/14/1991
|curfew
|X
|38
|Ferrer
|Vincent
|5/1/1989
|curfew
|X
|39
|Regalado
|Gabriele
|8/8/1991
|curfew
|X
|40
|Poole
|Danielle
|6/22/1989
|curfew
|X
|41
|Galaviz
|Monica
|9/22/1993
|curfew
|X
|42
|Tozer
|Megan
|8/6/1990
|curfew
|X
|43
|Banuelos-Loya
|Esteban
|7/4/1996
|curfew
|X
|44
|Gualthier
|Ryan
|3/23/1995
|curfew
|X
|45
|Badillo
|Enrique
|2/18/1990
|curfew
|X
|46
|Bovghter
|Danielle
|7/15/1988
|curfew
|X
|47
|Brown
|Aaron
|4/14/1995
|curfew
|X
|48
|Hough
|Michael
|5/25/1945
|curfew
|X
|49
|Luevano-Garces
|Sergio
|3/31/1999
|curfew
|X
|50
|Berrios
|Andrea
|4/17/1976
|curfew
|X
|51
|Redondo-Berrios
|Patricia
|9/13/1998
|curfew
|X
|52
|Bryce
|Gabriele
|5/10/2000
|curfew
|X
|53
|Smith
|Alderrius
|10/29/1993
|dangerous weapon
|X
|54
|Martin
|Asianee
|3/15/1995
|Dangerous weapon
|X
|55
|Parneros
|Megan
|12/9/1996
|curfew
|X
|56
|Ruseler
|Jeffrey
|5/30/1992
|curfew
|X
|57
|Staley
|David
|10/12/1990
|curfew
|X
|58
|Delany
|Daniel
|10/3/1986
|curfew
|X
|59
|Boria-Robles
|Edgardo
|7/19/1982
|curfew
|X
|60
|Obgio
|Chima
|3/2/2000
|curfew
|X
|61
|Ferrari
|Brittany
|10/28/1990
|curfew
|X
|62
|Wall
|Amanda
|11/28/1987
|curfew
|X
|63
|Mora
|Demetrius
|9/25/1995
|curfew
|X
|64
|Martin
|Jessica
|5/3/1986
|curfew
|X
|65
|Wilson
|Brian
|1/30/1997
|curfew
|X
|66
|Lozano-Rios
|Victor
|5/1/1994
|curfew
|X
|67
|Larson
|Ethan
|1/7/1997
|curfew
|X
|68
|Peterson
|Conner
|6/13/1992
|curfew
|X
|69
|Burgess
|Bethany
|8/7/1991
|curfew
|X
|70
|Rice
|Isabelle
|8/20/1998
|curfew
|X
|71
|Gonzalez
|Francisco
|3/16/1989
|curfew
|X
|72
|Kilgore
|Magdalena
|2/9/1987
|curfew
|X
|73
|Collins
|Jacob
|4/28/1999
|curfew
|X
|74
|King
|Izaiah
|7/20/1998
|curfew
|X
|75
|Medina
|Kayla
|10/29/1996
|curfew
|X
|76
|Ellenberger
|Chase
|9/18/1999
|curfew
|X
|77
|Oropeza
|Sergio
|3/20/2000
|curfew
|X
|78
|Cardoza
|Leila
|2/27/2001
|curfew
|X
|79
|Wilson
|Maurice
|10/17/1968
|dangerous weapon
|X
|80
|Ott
|Cory
|4/11/1986
|curfew
|X
|81
|Pineda
|Cesar
|6/24/1997
|curfew
|X
|82
|Jarisch
|Chloe
|5/3/1996
|dangerous weapon
|X
|83
|Ortiz
|Ulyses
|10/24/1996
|curfew
|X
|84
|Francis
|Eugene
|1/19/1987
|curfew
|X
|85
|Mortl
|Eric
|9/9/1998
|curfew
|X
|86
|Derzay
|Stefan
|6/23/1986
|curfew
|X
|87
|Choumphimmasen
|Johnny
|3/28/1988
|curfew
|X
|88
|Gonzalez
|Jose
|2/9/1991
|curfew
|X
|89
|Jones
|David
|9/16/1991
|curfew
|X
|90
|Yocum
|Christopher
|1/17/1990
|curfew
|X
|91
|Lopez
|Jasmine
|2/8/2002
|curfew
|X
|92
|Trimarco
|Victoria
|5/19/1998
|curfew
|X
|93
|Guerrero
|Leandre
|3/13/1996
|curfew
|X
|94
|O’Conner
|Shane
|3/26/1988
|curfew
|X
|95
|Schmitt
|Cody
|9/20/1991
|curfew
|X
|96
|Fields
|Casey
|3/27/1995
|curfew
|X
|97
|Hartzman
|David
|1/2/1992
|curfew
|X
|98
|Gindro
|Christopher
|7/18/1985
|curfew
|X
|99
|Chairez
|Saul
|9/18/1981
|curfew
|X
|100
|Medina
|Cassandra
|1/2/1995
|curfew
|X
|101
|Jackson
|Devin
|6/2/1996
|curfew
|X
|102
|Kinney
|Phillip
|5/11/1995
|curfew
|X
|103
|Hollingsworth
|Jared
|1/26/1994
|curfew
|X
|104
|Erb
|Michael
|9/6/1998
|curfew
|X
|105
|Marroquin
|Joseph
|8/19/1989
|curfew
|X
|106
|Mayo
|Daqwann
|1/19/1997
|curfew
|X
|107
|Czarnecki
|Neveah
|4/5/2002
|curfew
|X
|108
|Denaro
|Clara
|1/27/2001
|curfew
|X
|109
|Goodwin
|Kathryn
|5/30/1999
|curfew
|X
|110
|Arcuri
|Ciara
|3/4/1999
|curfew
|X
|111
|Collins
|Dirae
|2/17/1998
|curfew
|X
|112
|Walsh
|Nathan
|2/8/1979
|curfew
|X
|113
|McLaughlin
|Christopher
|6/25/1992
|curfew
|X
|114
|Dietz
|Madison
|9/8/1994
|curfew
|X
|115
|Wittnam
|Hunter
|2/26/2002
|curfew
|X
|116
|Wittan
|Tyler
|11/14/1995
|curfew
|X
|117
|Grissom
|Wesley
|10/22/1989
|curfew
|X
|118
|Ziegler
|Jonathan
|4/13/1997
|curfew
|X
|119
|Stephens
|Owen
|9/27/2001
|curfew
|X
|120
|Desantos
|Chaz
|8/24/1980
|curfew
|X
|121
|Reese
|Nicholas
|8/9/1992
|curfew
|X
|122
|Lawrence
|Francesca
|9/19/1995
|curfew
|X
|123
|Maxfield
|Brooke
|7/8/1995
|curfew
|X
|124
|Fitzgerald
|Jonathan
|5/22/1992
|curfew
|X
|125
|Friedman
|Riley
|6/11/1997
|curfew
|X
|126
|Wilson
|Maurice
|10/17/1968
|curfew
|X
|127
|Sanchez
|Alysia
|2/1/1999
|curfew
|X
|128
|Zentz
|Ryan
|12/29/1994
|curfew
|X
|129
|Getachew
|Emmanuel
|2/10/2001
|curfew
|X
|130
|Villanueva
|Franklin
|1/11/1990
|curfew
|X
|131
|Spotswood
|Sable
|4/20/1990
|curfew
|X
|132
|Stolenberg
|Zachary
|9/10/1998
|curfew
|X
|133
|Battie
|Sydnie
|6/20/1997
|curfew
|X
|134
|Whalen
|Andrew
|10/31/1995
|curfew
|X
|135
|Knowles
|Lily
|12/21/1999
|curfew
|X
|136
|Garey
|Laroy
|4/7/1987
|curfew
|X
|137
|Mascarenas
|Zachary
|12/8/1992
|curfew
|X
|138
|Lagos
|Brian
|5/3/1990
|curfew
|X
|139
|Thomas
|Travis
|7/19/1989
|curfew
|X
|140
|Edwards
|Eric
|11/20/1998
|curfew
|X
|141
|Williams
|Justin
|7/2/1990
|curfew
|X
|142
|Riley
|Tristan
|6/2/2001
|curfew
|X
|143
|Burgin
|Jon
|10/30/1985
|curfew
|X
|144
|Vowell
|Travis
|2/18/1987
|curfew
|X
|145
|Hernandez
|Toby
|3/1/2000
|curfew
|X
|146
|Godbee
|Duane
|12/18/1997
|curfew
|X
|147
|Dickerson
|Sayge
|5/8/1991
|curfew
|X
|148
|Pace
|Logan
|4/9/2002
|curfew
|X
|149
|Ashton
|Drake
|3/20/1995
|curfew
|X
|150
|Madison
|Chris
|9/16/1993
|curfew
|X
|151
|Powell
|Rock
|7/12/2000
|curfew
|X
|152
|Doe
|John
|unk
|curfew
|X
|153
|Emerson
|Jeremiah
|1/22/2001
|curfew
|X
|154
|Salas
|Orlando
|11/16/2001
|curfew
|X
|155
|Wood
|David
|10/23/1987
|curfew
|X
|156
|Travis
|Juwan
|1/15/1998
|curfew
|X
|157
|Pflanzer
|Ryan
|6/24/1979
|curfew
|X
|158
|Yates
|Ryan
|2/22/1989
|curfew
|X
|159
|Dye
|Joel
|5/1/2000
|curfew
|X
|160
|Gill
|Michael
|4/6/2001
|curfew
|X
|161
|Collins
|Sean
|2/21/1990
|curfew
|X
|162
|Wilson
|Brian
|1/30/1997
|curfew
|X
|163
|Villareal
|David
|10/30/1992
|curfew
|X
|164
|Kahsay
|Brmias
|4/7/1999
|curfew
|X
|165
|Duran
|Aaron
|3/31/1979
|curfew
|X
|166
|Elya
|Gregory
|1/13/1984
|curfew
|X
|167
|Ewn
|Sean
|7/29/1988
|curfew
|X
|168
|Chaquan
|Chamiak
|6/28/2001
|curfew
|X
|169
|Juvenile
|170
|Juvenile