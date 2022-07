DENVER (Stacker) — There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Colorado using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percentage of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. are home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where most veterans live in your home state.

#50. Adams County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (25,944 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 406

— Korean War: 1,351

— Vietnam War: 8,523

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,047

— Gulf War (09/2002 or later): 6,744

#49. Larimer County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (20,008 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 581

— Korean War: 1,496

— Vietnam War: 7,265

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,604

— Gulf War (09/2002 or later): 4,462

#48. Weld County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (16,674 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 221

— Korean War: 1,037

— Vietnam War: 5,784

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,701

— Gulf War (09/2002 or later): 3,847

#47. Rio Grande County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (629 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 52

— Vietnam War: 287

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 132

— Gulf War (09/2002 or later): 24

#46. Arapahoe County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (38,183 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 852

— Korean War: 2,541

— Vietnam War: 12,898

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 9,853

— Gulf War (09/2002 or later): 9,512

#45. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (35,879 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 829

— Korean War: 2,598

— Vietnam War: 13,617

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,579

— Gulf War (09/2002 or later): 7,068

#44. Yuma County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (569 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 54

— Korean War: 34

— Vietnam War: 199

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 111

— Gulf War (09/2002 or later): 29

#43. Cheyenne County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (108 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 2

— Vietnam War: 59

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 24

— Gulf War (09/2002 or later): 28

#42. Lake County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (511 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 24

— Vietnam War: 216

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 147

— Gulf War (09/2002 or later): 182

#41. Broomfield

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,191 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 162

— Korean War: 175

— Vietnam War: 1,341

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,228

— Gulf War (09/2002 or later): 939

#40. Douglas County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (20,218 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 357

— Korean War: 1,056

— Vietnam War: 6,033

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,992

— Gulf War (09/2002 or later): 5,282

#39. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (368 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 29

— Vietnam War: 163

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 52

— Gulf War (09/2002 or later): 34

#38. Conejos County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (499 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 46

— Vietnam War: 208

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 71

— Gulf War (09/2002 or later): 63

#37. Phillips County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (265 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 16

— Vietnam War: 132

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 52

— Gulf War (09/2002 or later): 18

#36. Hinsdale County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (56 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 0

— Vietnam War: 29

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4

— Gulf War (09/2002 or later): 10

#35. Moffat County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (839 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 65

— Vietnam War: 240

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 81

— Gulf War (09/2002 or later): 164

#34. Baca County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (246 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 26

— Vietnam War: 94

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 33

— Gulf War (09/2002 or later): 26

#33. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (337 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 11

— Vietnam War: 132

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 72

— Gulf War (09/2002 or later): 71

#32. Mineral County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (64 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 0

— Vietnam War: 35

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 9

— Gulf War (09/2002 or later): 0

#31. Crowley County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (437 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 18

— Vietnam War: 164

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 140

— Gulf War (09/2002 or later): 52

#30. Prowers County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (811 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 43

— Vietnam War: 257

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 260

— Gulf War (09/2002 or later): 135

#29. Kit Carson County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (499 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 44

— Vietnam War: 207

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 37

— Gulf War (09/2002 or later): 51

#28. Grand County

– Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,182 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 47

— Korean War: 51

— Vietnam War: 660

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 173

— Gulf War (09/2002 or later): 109

#27. Otero County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,305 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 32

— Korean War: 115

— Vietnam War: 451

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 339

— Gulf War (09/2002 or later): 223

#26. Montrose County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (3,174 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 72

— Korean War: 236

— Vietnam War: 1,323

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 552

— Gulf War (09/2002 or later): 376

#25. Mesa County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (11,550 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 472

— Korean War: 1,154

— Vietnam War: 4,298

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,061

— Gulf War (09/2002 or later): 1,995

#24. Archuleta County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,092 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 4

— Vietnam War: 682

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 172

— Gulf War (09/2002 or later): 126

#23. Saguache County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (515 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 50

— Vietnam War: 233

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 158

— Gulf War (09/2002 or later): 14

#22. Las Animas County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,151 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 62

— Vietnam War: 549

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 154

— Gulf War (09/2002 or later): 121

#21. San Juan County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (52 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 11

— Vietnam War: 21

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7

— Gulf War (09/2002 or later): 7

#20. Bent County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (486 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 49

— Vietnam War: 216

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 84

— Gulf War (09/2002 or later): 37

#19. Pueblo County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (13,085 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 279

— Korean War: 918

— Vietnam War: 5,043

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,691

— Gulf War (09/2002 or later): 2,401

#18. Montezuma County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (2,082 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 64

— Korean War: 246

— Vietnam War: 836

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 368

— Gulf War (09/2002 or later): 231

#17. Park County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (1,606 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 153

— Vietnam War: 761

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 442

— Gulf War (09/2002 or later): 224

#16. Sedgwick County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (182 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 19

— Vietnam War: 71

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 34

— Gulf War (09/2002 or later): 15

#15. Logan County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (2,024 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 53

— Korean War: 100

— Vietnam War: 547

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 469

— Gulf War (09/2002 or later): 524

#14. Rio Blanco County

– Percent of residents that are veterans: 11.2% (542 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 8

— Vietnam War: 182

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 118

— Gulf War (09/2002 or later): 151

#13. Elbert County

– Percent of residents that are veterans: 11.2% (2,311 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 112

— Vietnam War: 892

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 678

— Gulf War (09/2002 or later): 340

#12. Chaffee County

– Percent of residents that are veterans: 11.5% (1,951 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 28

— Korean War: 245

— Vietnam War: 786

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 426

— Gulf War (09/2002 or later): 350

#11. Costilla County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (367 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 15

— Vietnam War: 161

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 55

— Gulf War (09/2002 or later): 80

#10. Gilpin County

– Percent of residents that are veterans: 12.1% (621 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 48

— Vietnam War: 214

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 106

— Gulf War (09/2002 or later): 89

#9. Delta County

– Percent of residents that are veterans: 12.4% (3,063 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 44

— Korean War: 447

— Vietnam War: 1,534

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 399

— Gulf War (09/2002 or later): 305

#8. Fremont County

– Percent of residents that are veterans: 12.4% (4,988 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 113

— Korean War: 314

— Vietnam War: 1,927

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,152

— Gulf War (09/2002 or later): 885

#7. Ouray County

– Percent of residents that are veterans: 13.1% (545 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 8

— Vietnam War: 254

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 162

— Gulf War (09/2002 or later): 39

#6. Dolores County

– Percent of residents that are veterans: 14.8% (239 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 5

— Vietnam War: 79

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 11

— Gulf War (09/2002 or later): 6

#5. Custer County

– Percent of residents that are veterans: 14.9% (625 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 1

— Vietnam War: 315

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 96

— Gulf War (09/2002 or later): 81

#4. Huerfano County

– Percent of residents that are veterans: 15.1% (863 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 37

— Vietnam War: 346

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 100

— Gulf War (09/2002 or later): 77

#3. El Paso County

– Percent of residents that are veterans: 16.9% (86,290 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 636

— Korean War: 3,321

— Vietnam War: 22,379

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 33,608

— Gulf War (09/2002 or later): 36,700

#2. Teller County

– Percent of residents that are veterans: 17.2% (3,539 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 291

— Vietnam War: 1,275

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,291

— Gulf War (09/2002 or later): 808

#1. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 19.3% (220 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 35

— Vietnam War: 64

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 24

— Gulf War (09/2002 or later): 45



Stacker content published under a CC BY-NC 4.0 License.