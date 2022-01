List: All businesses destroyed or damaged in Marshall Fire

Firefighters work to contain a fire at the rear of a Tesla factory, Friday, Dec. 31, 2021 in Superior, Colo. Hundreds of homes, a hotel and a shopping center have burned and tens of thousands of people have been evacuated in wildfires outside Denver. (AP Photo/Eugene Garcia)

BOULDER COUNTY, Colo. (KDVR) – The most devastating fire to ever hit the state of Colorado left more than $500 million just in residential damage.

On top of this, the Marshall Fire hit several commercial structures, destroying seven and damaging 27 in the Louisville, Superior and unincorporated Boulder County areas.

Below is a list of all commercial structures damaged or destroyed:

Destroyed

At The Beach Tanning

1124 W. Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Kupfner George D. Estate

7517 Coal Creek Dr.

Superior, CO 80027

Royalty Nails & Spa

1116 W Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Subway

1116 W. Dillon Rd

Louisville, CO 80027

Tesla

2 S. Marshall Rd.

Superior, CO 80027

The Element Boulder Superior Hotel

1 Marshall Rd.

Superior, CO 80027

You You Massage

1116 W. Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Damaged

Amazon

335 Centennial Parkway

Louisville, CO 80027

Bestop

333 Centennial Parkway

Louisville, CO 80027

Boulder Community Health

3 Superior Dr.

Superior, CO 80027

Boulder County Sheriff’s Substation

405 Center Dr.

Superior, CO 80207

Chuck E. Cheese

305 Marshall Rd.

Superior, CO 80027

Costco

600 Marshall Rd.

Superior, CO 80027

Courtyard by Marriott

948 W. Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Elray Revocable Trust

7262 South Boulder Road

Unincorporated Boulder County

Havana Manor Cigar Lounge

1124 W. Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Hampton Inn

912 W. Dillon Rd.

Louisville, CO 8027

HPMA Property Management

1100 S. McCaslin Blvd.

Louisville, CO 8027

KeyBank

409 McCaslin Blvd.

Superior, CO 80027

La Quinta Inn & Suites

902 W. Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Louisville Kindercare

107 McCaslin Blvd.

Louisville, CO 80027

Office Evolution

3577 McCaslin Blvd.

Louisville, CO 80027

Office Max

410 Center Dr.

Superior, CO 80027

Pet Smart

410 Center Dr.

Superior, CO 80027

Phillips 66

191 McCaslin Blvd.

Superior, CO 80027

Superior Liquor

100 Superior Plaza Way

Superior, CO 80027

Superior Metro District

1300 McCaslin Blvd.

Superior, CO 80027

Sport Stable

1 Superior Dr.

Superior, CO 80027

Superior Self Storage Management Company

7542 W Coal Creek Dr.

Superior, CO 80027

The Rotary

1116 W Dillon Rd.

Louisville, CO 80027

Target

400 Marshall Rd.

Superior, CO 80027

Uber Technologies

400 Centennial Parkway

Louisville, CO 80027

Wildflower Ranch

1401 Cherryvale Rd.

Unincorporated Boulder County

Youthbar Med Spa

1124 W Dillon Rd.

Louisville, CO 80027