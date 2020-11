List: What level is your county at on the Colorado COVID-19 dial?

DENVER (KDVR) — Governor Jared Polis provided an update on COVID-19 in Colorado Monday afternoon, during which he announced that he is extending the state’s mask mandate for another 30 days.

The state’s COVID-19 positivity rate neared 13% on Monday. Many counties in Colorado have moved to a Safer at Home Level Orange on the COVID-19 dial.

Here is how many counties are in each level:

Level Green: 4

Level Blue: 14

Level Yellow: 33

Level Orange:13

Level Red: 0

Here is a list (as of 8:30 a.m. Tuesday) of which level on the COVID-19 dial each county is.

Adams: Level Orange

Level Orange Alamosa : Level Yellow

: Level Yellow Arapahoe : Level Orange

: Level Orange Archuleta : Level Blue

: Level Blue Baca : Level Blue

: Level Blue Bent : Level Blue

: Level Blue Boulder : Level Orange

: Level Orange Broomfield : Level Orange

: Level Orange Chaffee : Level Yellow

: Level Yellow Cheyenne : Level Blue

: Level Blue Clear Creek : Level Orange

: Level Orange Conejos : Level Yellow

: Level Yellow Costilla : Level Yellow

: Level Yellow Crowley : Level Yellow

: Level Yellow Custer : Level Yellow

: Level Yellow Delta : Level Blue

: Level Blue Denver : Level Orange

: Level Orange Dolores : Level Blue

: Level Blue Douglas : Level Yellow

: Level Yellow Eagle : Level Yellow

: Level Yellow Elbert : Level Orange

: Level Orange El Paso : Level Yellow

: Level Yellow Fremont : Level Yellow

: Level Yellow Garfield : Level Yellow

: Level Yellow Gilpin : Level Green

: Level Green Grand : Level Yellow

: Level Yellow Gunnison : Level Green

: Level Green Hinsdale : Level Blue

: Level Blue Huerfano : Level Blue

: Level Blue Jackson : Level Yellow

: Level Yellow Jefferson : Level Orange

: Level Orange Kiowa : Level Blue

: Level Blue Kit Carson : Level Yellow

: Level Yellow Lake : Level Yellow

: Level Yellow La Plata : Level Yellow

: Level Yellow Larimer : Level Yellow

: Level Yellow Las Animas : Level Blue

: Level Blue Lincoln : Level Blue

: Level Blue Logan : Level Orange

: Level Orange Mesa : Level Orange

: Level Orange Mineral : Level Blue

: Level Blue Moffat : Level Green

: Level Green Montezuma : Level Yellow

: Level Yellow Montrose : Level Blue

: Level Blue Morgan : Level Orange

: Level Orange Otero : Level Yellow

: Level Yellow Ouray : Level Yellow

: Level Yellow Park : Level Blue

: Level Blue Phillips : Level Yellow

: Level Yellow Pitkin : Level Yellow

: Level Yellow Prowers : Level Yellow

: Level Yellow Pueblo : Level Yellow

: Level Yellow Rio Blanco : Level Green

: Level Green Rio Grande : Level Yellow

: Level Yellow Routt : Level Yellow

: Level Yellow Saguache : Level Yellow

: Level Yellow San Juan : Level Yellow

: Level Yellow San Miguel : Level Yellow

: Level Yellow Sedgwick : Level Yellow

: Level Yellow Summit : Level Orange

: Level Orange Teller : Level Yellow

: Level Yellow Washington : Level Orange

: Level Orange Weld : Level Yellow

: Level Yellow Yuma: Level Yellow