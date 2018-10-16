Here are the luckiest stores to buy Mega Millions in Colorado

Posted 11:52 am, October 16, 2018, by , Updated at 12:14PM, October 16, 2018

DENVER — The Mega Millions prize grew even larger on Tuesday as lottery officials raised the estimated jackpot for Tuesday night’s drawing to $667 million, making it the third-largest grand prize in U.S. history.

The increase from $654 million reflects a surge in ticket sales.

Maybe you have your own lucky lottery store, but some stores are statistically luckier than others.

Here are the luckiest stores in Colorado to buy Mega Millions tickets, according to Colorado Lottery officials.

 

Map of stores selling winning tickets

This map shows every store that has sold at least one winning Mega Millions ticket since the game was first sold in Colorado.

These are numbers from Colorado Lottery as of October 16, 2018.

Stores that have sold at least 2 winning tickets

Store Address City Number of winners sold Total amount won
7-ELEVEN #29108A 4701 PEORIA ST DENVER 6 $35,000
7-ELEVEN #34179A 4709 TOWER RD DENVER 6 $4,010,000
BORDERLINE #1 68947 US HWY 85 CARR 6 $10,500
KING SOOPERS #05 1355 KRAMERIA DENVER 5 $41,500
KING SOOPERS #121 8055 SHERIDAN BLVD ARVADA 5 $10,000
KING SOOPERS #83 18605 GREEN VALLEY RANCH BLVD DENVER 5 $28,500
KING SOOPERS #84 6412 S PARKER RD AURORA 5 $53,500
7-ELEVEN #13195 4040 E 8TH AVE DENVER 4 $1,004,200
CITY MARKET #432 200 ROOD GRAND JUNCTION 4 $43,000
KING SOOPERS #133 3250 CENTENNIAL BLVD COLORADO SPRINGS 4 $14,500
KING SOOPERS #34 1575 W 84TH AVE FEDERAL HEIGHTS 4 $7,000
KING SOOPERS #44 253 E 29TH ST LOVELAND 4 $4,005,500
KING SOOPERS #72 2750 S COLORADO BLVD DENVER 4 $16,500
KING SOOPERS #86 12167 SHERIDAN BLVD BROOMFIELD 4 $7,500
SAFEWAY STORES INC #1615 3325 28TH ST BOULDER 4 $15,000
SAFEWAY STORES INC #1975 6925 MESA RIDGE PKWY FOUNTAIN 4 $15,000
7-ELEVEN #16593B 2500 W 38TH AVE DENVER 3 $41,000
7-ELEVEN #26692A 5805 PALMER PARK BLVD COLORADO SPRINGS 3 $16,000
7-ELEVEN #29024A 880 S BUCKLEY RD AURORA 3 $13,500
7-ELEVEN #32809B 10128 WADSWORTH PKWY BROOMFIELD 3 $4,500
7-ELEVEN #33042B 8750 S YOSEMITE ST LONETREE 3 $4,500
7-ELEVEN #34058A 2434 BRIARGATE PKWY COLORADO SPRINGS 3 $44,500
7-ELEVEN #39214A BCP 6802 S YOSEMITE ST CENTENNIAL 3 $254,000
CIRCLE K #2741116 3540 W 92ND AVENUE WESTMINSTER 3 $5,000
CITY MARKET #425 569 32 RD GRAND JUNCTION 3 $5,500
CITY MARKET #443 1320 RAILROAD AVE RIFLE 3 $6,000
GREENMOUNTAIN MOBIL 12410 W ALAMEDA PKWY LAKEWOOD 3 $13,500
KING SOOPERS #03 6350 SHERIDAN BLVD ARVADA 3 $5,000
KING SOOPERS #102 1611 PACE ST LONGMONT 3 $20,000
KING SOOPERS #107 25701 E SMOKY HILL RD AURORA 3 $5,000
KING SOOPERS #110 8673 S QUEBEC ST LITTLETON 3 $8,000
KING SOOPERS #119 9225 N UNION BLVD COLORADO SPRINGS 3 $4,000
KING SOOPERS #12 3050 W NORTHERN AVE PUEBLO 3 $4,000
KING SOOPERS #128 18211 E HAMPDEN AVE AURORA 3 $9,500
KING SOOPERS #20 3400 YOUNGFIELD ST WHEAT RIDGE 3 $6,500
KING SOOPERS #24 750 E 104TH AVE THORNTON 3 $43,000
KING SOOPERS #27 9551 S UNIVERSITY BLVD HIGHLANDS RANCH 3 $45,000
KING SOOPERS #36 8031 WADSWORTH BLVD ARVADA 3 $6,000
KING SOOPERS #49 17000 E ILIFF AVE AURORA 3 $12,000
KING SOOPERS #50 9800 W BELLEVIEW LITTLETON 3 $5,000
KING SOOPERS #55 9983 WADSWORTH PKWY BROOMFIELD 3 $51,000
KING SOOPERS #59 1545 S KIPLING ST LAKEWOOD 3 $7,500
KING SOOPERS #62 10351 N FEDERAL BLVD WESTMINSTER 3 $23,500
KING SOOPERS #75 12959 S PARKER RD PARKER 3 $5,500
KING SOOPERS #80 995 S HOVER ST LONGMONT 3 $12,500
KING SOOPERS #98 6030 STETSON HILLS BLVD COLORADO SPRINGS 3 $9,500
KUM & GO #930 2150 E BRIDGE STREET BRIGHTON 3 $47,600
LOAF N JUG #24 4401 W STATE HWY 165 COLORADO CITY 3 $14,000
LOAF N JUG #93 905 W HWY 50 PUEBLO 3 $28,500
LOVE’S COUNTRY STORES 12 208 EAST 1ST LA JUNTA 3 $6,000
SAFEWAY #892 3840 E 104TH AVE THORNTON 3 $8,000
SAFEWAY FUEL C-STRE 2722 8375 N RAMPART RANGE RD LITTLETON 3 $8,500
SAFEWAY STORES INC #1533 2901 F ROAD (PATTERSON) GRAND JUNCTION 3 $8,000
SAFEWAY STORES INC #1577 6520 S ACADEMY BLVD COLORADO SPRINGS 3 $23,500
SHELL #055 10396 WASHINGTON THORNTON 3 $12,000
VILLA PARK MINI MART 1000 KNOX CT DENVER 3 $32,500
7-ELEVEN #13082B 310 W UINTAH ST COLORADO SPRINGS 2 $3,500
7-ELEVEN #13093A 1760 SHASTA DR COLORADO SPRINGS 2 $6,500
7-ELEVEN #13111 2727 S PRAIRIE PUEBLO 2 $3,500
7-ELEVEN #13128 9101 W JEWELL LAKEWOOD 2 $3,500
7-ELEVEN #13206B 3900 S BROADWAY ENGLEWOOD 2 $3,500
7-ELEVEN #13209 1090 OGDEN STREET DENVER 2 $12,000
7-ELEVEN #15041A 311 W MAIN STERLING 2 $2,500
7-ELEVEN #16094A 1120 S PARKER RD DENVER 2 $11,000
7-ELEVEN #17596B 10722 E ALAMEDA AURORA 2 $45,000
7-ELEVEN #22706A 601 SANTA FE ST FOUNTAIN 2 $3,500
7-ELEVEN #23154A 13790 E QUINCY AVE AURORA 2 $4,500
7-ELEVEN #23888A 1702 S 8TH ST COLORADO SPRINGS 2 $2,000
7-ELEVEN #25052B 890 S FEDERAL DENVER 2 $3,000
7-ELEVEN #27043A 820 SIMMS ST #8 GOLDEN 2 $1,001,500
7-ELEVEN #32386A 4710 CENTENNIAL BLVD COLORADO SPRINGS 2 $70,000
7-ELEVEN #34159 12285 S PARKER RD PARKER 2 $32,000
7-ELEVEN #34504B 7451 S GARTRELL RD AURORA 2 $251,000
7-ELEVEN #35715B 3876 E BROMLEY LANE BRIGHTON 2 $6,000
7-ELEVEN #39472 BCP EL PASO CO 4325 S CAREFREE CIRCLE COLORADO SPRINGS 2 $2,500
A-B PETROLEUM #34 303 S COLORADO BLVD DENVER 2 $4,000
ALTA CONVENIENCE #3104 725 W NORTHERN AVE PUEBLO 2 $3,000
ALTA CONVENIENCE #3106 2801 N ELIZABETH PUEBLO 2 $3,500
ALTA CONVENIENCE #5504 805 GRAND AVE DEL NORTE 2 $2,000
BEAVERS SUPERMARKET 1100 W MOUNTAIN AVE FORT COLLINS 2 $12,500
BOOZERS RESERVE LIST 22691 E AURORA PKWY #B1 AURORA 2 $11,000
BROADMOOR HEIGHTS CONVENIENCE 2106 W EISENHOWER BLVD LOVELAND 2 $6,500
CIRCLE K #2703291 6135 N CAREFREE CIRCLE COLORADO SPRINGS 2 $3,500
CIRCLE K #2740633 1012 SUMMIT BLVD FRISCO 2 $2,000
CIRCLE K #2740648 8290 N WASHINGTON ST THORNTON 2 $22,500
CIRCLE K #2740678 1801 MAIN ST COLORADO SPRINGS 2 $12,500
CIRCLE K #2741118 1890 WADSWORTH BLVD LAKEWOOD 2 $6,500
CIRCLE K #2741127 14705 E ARAPAHOE RD AURORA 2 $7,500
CIRCLE K #2741167 13456 W BOWLES AVE LITTLETON 2 $12,500
CIRCLE K #2741715 6220 S GUN CLUB ROAD AURORA 2 $6,000
CIRCLE K #2741716 1110 S BUCKLEY RD AURORA 2 $3,500
CITY MARKET #401 2770 HWY 50 SOUTH GRAND JUNCTION 2 $2,500
CITY MARKET #405 1410 GRAND AVE GLENWOOD SPRINGS 2 $4,500
CITY MARKET #414 1825 CENTRAL PARK DR STEAMBOAT SPRINGS 2 $10,000
CITY MARKET #420 300 US HWY 6 DILLON 2 $21,500
CITY MARKET #426 72 BEAVER CREEK PL AVON 2 $12,000
DESPERADO 40486 D LANE CRAWFORD 2 $11,000
DIAMOND SHAMROCK #1171 430 W ABRIENDO AVE PUEBLO 2 $12,500
DIAMOND SHAMROCK #654 7680 W 88TH AVE WESTMINSTER 2 $5,000
EATON CONVENIENCE STORE 55 S OAK EATON 2 $4,000
EXXON #264 16820 E 6TH AVE AURORA 2 $7,500
GAS AND FOOD STORE 6215 CARR ST ARVADA 2 $1,025,000
GO-FER FOODS CEDAREDGE 915 S GRAND MESA DR CEDAREDGE 2 $2,000
GOOD 2 GO STORE 710 717 S BROADWAY CORTEZ 2 $2,000
JB’S CONVENIENCE STORE 710 E MAGNOLIA FORT COLLINS 2 $252,000
J R ‘S #814 806 E GOODARD AVE TRINIDAD 2 $3,000
KING SOOPERS #01 1331 SPEER BLVD DENVER 2 $11,500
KING SOOPERS #100 4910 S YOSEMITE STREET GREENWOOD VILLAGE 2 $4,500
KING SOOPERS #104 1520 MAIN ST WINDSOR 2 $3,500
KING SOOPERS #112 1045 1ST STREET BENNETT 2 $4,500
KING SOOPERS #118 2355 W 136TH AVE BROOMFIELD 2 $4,500
KING SOOPERS #125 5544 PROMENADE PKWY CASTLE ROCK 2 $3,000
KING SOOPERS #130 3620 AUSTIN BLUFFS PKWY COLORADO SPRINGS 2 $4,500
KING SOOPERS #132 750 RIDGE RD CASTLE ROCK 2 $3,000
KING SOOPERS #16 19711 E SMOKY HILL RD CENTENNIAL 2 $7,500
KING SOOPERS #21 825 S COLORADO BLVD DENVER 2 $41,000
KING SOOPERS #25 11747 W KEN CARYL AVE LITTLETON 2 $2,500
KING SOOPERS #33 3600 TABLE MESA DRIVE BOULDER 2 $2,500
KING SOOPERS #35 890 S MONACO PKWY DENVER 2 $7,000
KING SOOPERS #38 5050 E ARAPAHOE RD LITTLETON 2 $20,000
KING SOOPERS #40 12043 W ALAMEDA LAKEWOOD 2 $252,500
KING SOOPERS #52 15109 E COLFAX AURORA 2 $4,500
KING SOOPERS #61 1650 30TH ST BOULDER 2 $11,000
KING SOOPERS #65 101 ENGLEWOOD PKWY ENGLEWOOD 2 $3,500
KING SOOPERS #69 4271 S BUCKLEY RD AURORA 2 $3,000
KING SOOPERS #77 1070 W BAPTIST RD COLORADO SPRINGS 2 $5,000
KING SOOPERS #78 8126 S WADSWORTH BLVD LITTLETON 2 $3,500
KING SOOPERS #82 17171 S GOLDEN RD GOLDEN 2 $2,000
KING SOOPERS #85 15200 W 64TH AVE ARVADA 2 $3,000
KING SOOPERS #87 25637 CONIFER RD CONIFER 2 $17,000
KING SOOPERS #89 1150 US HIGHWAY 287 BROOMFIELD 2 $5,000
KING SOOPERS #93 2810 QUEBEC ST DENVER 2 $3,000
KITTREDGE GENERAL STORE 26301 HILLTOP DR HWY 74 KITTREDGE 2 $4,500
KUM & GO #1903 700 E VICTORY WAY CRAIG 2 $10,000
KUM & GO #650 17970 KNOLLWOOD DRIVE MONUMENT 2 $7,000
KUM & GO #669 6735 N CAREFREE CIRCLE COLORADO SPRINGS 2 $5,000
KUM & GO #672 3025 HANCOCK EXPRESS WAY COLORADO SPRINGS 2 $6,500
KUM & GO #906 0010 STONE QUARRY RD BATTLEMENT MESA 2 $16,000
KUM & GO #927 801 CASTLE VALLEY BLVD NEW CASTLE 2 $3,500
KUM & GO #940 70 W BRIDGE ST BRIGHTON 2 $3,000
KWIK STOP #7 101 S MCCULLOCH BLVD PUEBLO WEST 2 $41,000
LOAF N JUG #37 3980 IVYWOOD PUEBLO 2 $4,000
LOAF N JUG #38 1002 BONFORTE BLVD PUEBLO 2 $3,500
LOAF N JUG #47 112 FAIRGROUNDS RD EAGLE 2 $15,000
LOAF N JUG #50 1025 FIFTH STREET CALHAN 2 $12,000
LOAF N JUG #601 7055 ALEGRE CIRCLE FOUNTAIN 2 $2,000
LOAF N JUG #64 707 MAIN ST LIMON 2 $20,000
LOAF N JUG #75 1700 SANTA FE DR PUEBLO 2 $2,500
LOAF N JUG #850 1001 39TH AVE GREELEY 2 $3,500
LOAF N JUG #868 101 W BRONTOSAURUS BLVD DINOSAUR 2 $20,000
LOAF N JUG #94 16355 W 64TH AVE ARVADA 2 $21,500
LOAF N JUG #98 5825 N ACADEMY BLVD COLORADO SPRINGS 2 $6,500
LOTTERY SPEC EVENTS/MARIE V 720 S COLORADO BLVD #110A DENVER 2 $5,000
LOVES COUNTRY STORES #357 5505 TRAVEL PLAZA DR FOUNTAIN 2 $11,500
LOWELL MART 6855 LOWELL BLVD WESTMINSTER 2 $3,500
MCCOY’S RESTAURANT 4855 N FEDERAL BLVD DENVER 2 $2,500
MY GOODS MARKET #0743 6646 TIMBERLINE RD HIGHLANDS RANCH 2 $6,000
MY GOODS MARKET #6549 15371 E ORCHARD RD AURORA 2 $3,000
OBERON FOOD & GAS 6601 OBERON RD ARVADA 2 $31,500
RUSSELL’S #221 1200 17TH ST DENVER 2 $50,000
SAFEWAY FUEL MINI C-2913 2160 W DRAKE ROAD FORT COLLINS 2 $7,500
SAFEWAY STORES INC #0027 5025 S KIPLING PKWY LITTLETON 2 $4,500
SAFEWAY STORES INC #0920 451 E WONDERVIEW ESTES PARK 2 $16,000
SAFEWAY STORES INC #1248 2660 FEDERAL BLVD DENVER 2 $3,500
SAFEWAY STORES INC #1548 9229 E LINCOLN AVE LONE TREE 2 $4,500
SAFEWAY STORES INC #1587 7353 FEDERAL BLVD WESTMINSTER 2 $2,500
SAFEWAY STORES INC #2612 1677 S HAVANA ST AURORA 2 $4,500
SAFEWAY STORES INC #2791 181 W MINERAL LITTLETON 2 $42,500
SHELL #176 6200 S SANTA FE LITTLETON 2 $5,000
SMOKER FRIENDLY #520 301 MARTIN LONGMONT 2 $11,500
SMOKER FRIENDLY #538 2698 S PARKER RD AURORA 2 $3,500
THE SERVICE OIL CO #2701 2701 JANITELL RD COLORADO SPRINGS 2 $12,500
YOSEMITE CONOCO 8900 E HAMPDEN AVE DENVER 2 $3,500

Data from Colorado Lottery

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