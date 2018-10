× Here are the luckiest stores to buy Mega Millions in Colorado

DENVER — The Mega Millions prize grew even larger on Tuesday as lottery officials raised the estimated jackpot for Tuesday night’s drawing to $667 million, making it the third-largest grand prize in U.S. history.

The increase from $654 million reflects a surge in ticket sales.

Maybe you have your own lucky lottery store, but some stores are statistically luckier than others.

Here are the luckiest stores in Colorado to buy Mega Millions tickets, according to Colorado Lottery officials.

Map of stores selling winning tickets

This map shows every store that has sold at least one winning Mega Millions ticket since the game was first sold in Colorado.

These are numbers from Colorado Lottery as of October 16, 2018.

Stores that have sold at least 2 winning tickets

Store Address City Number of winners sold Total amount won 7-ELEVEN #29108A 4701 PEORIA ST DENVER 6 $35,000 7-ELEVEN #34179A 4709 TOWER RD DENVER 6 $4,010,000 BORDERLINE #1 68947 US HWY 85 CARR 6 $10,500 KING SOOPERS #05 1355 KRAMERIA DENVER 5 $41,500 KING SOOPERS #121 8055 SHERIDAN BLVD ARVADA 5 $10,000 KING SOOPERS #83 18605 GREEN VALLEY RANCH BLVD DENVER 5 $28,500 KING SOOPERS #84 6412 S PARKER RD AURORA 5 $53,500 7-ELEVEN #13195 4040 E 8TH AVE DENVER 4 $1,004,200 CITY MARKET #432 200 ROOD GRAND JUNCTION 4 $43,000 KING SOOPERS #133 3250 CENTENNIAL BLVD COLORADO SPRINGS 4 $14,500 KING SOOPERS #34 1575 W 84TH AVE FEDERAL HEIGHTS 4 $7,000 KING SOOPERS #44 253 E 29TH ST LOVELAND 4 $4,005,500 KING SOOPERS #72 2750 S COLORADO BLVD DENVER 4 $16,500 KING SOOPERS #86 12167 SHERIDAN BLVD BROOMFIELD 4 $7,500 SAFEWAY STORES INC #1615 3325 28TH ST BOULDER 4 $15,000 SAFEWAY STORES INC #1975 6925 MESA RIDGE PKWY FOUNTAIN 4 $15,000 7-ELEVEN #16593B 2500 W 38TH AVE DENVER 3 $41,000 7-ELEVEN #26692A 5805 PALMER PARK BLVD COLORADO SPRINGS 3 $16,000 7-ELEVEN #29024A 880 S BUCKLEY RD AURORA 3 $13,500 7-ELEVEN #32809B 10128 WADSWORTH PKWY BROOMFIELD 3 $4,500 7-ELEVEN #33042B 8750 S YOSEMITE ST LONETREE 3 $4,500 7-ELEVEN #34058A 2434 BRIARGATE PKWY COLORADO SPRINGS 3 $44,500 7-ELEVEN #39214A BCP 6802 S YOSEMITE ST CENTENNIAL 3 $254,000 CIRCLE K #2741116 3540 W 92ND AVENUE WESTMINSTER 3 $5,000 CITY MARKET #425 569 32 RD GRAND JUNCTION 3 $5,500 CITY MARKET #443 1320 RAILROAD AVE RIFLE 3 $6,000 GREENMOUNTAIN MOBIL 12410 W ALAMEDA PKWY LAKEWOOD 3 $13,500 KING SOOPERS #03 6350 SHERIDAN BLVD ARVADA 3 $5,000 KING SOOPERS #102 1611 PACE ST LONGMONT 3 $20,000 KING SOOPERS #107 25701 E SMOKY HILL RD AURORA 3 $5,000 KING SOOPERS #110 8673 S QUEBEC ST LITTLETON 3 $8,000 KING SOOPERS #119 9225 N UNION BLVD COLORADO SPRINGS 3 $4,000 KING SOOPERS #12 3050 W NORTHERN AVE PUEBLO 3 $4,000 KING SOOPERS #128 18211 E HAMPDEN AVE AURORA 3 $9,500 KING SOOPERS #20 3400 YOUNGFIELD ST WHEAT RIDGE 3 $6,500 KING SOOPERS #24 750 E 104TH AVE THORNTON 3 $43,000 KING SOOPERS #27 9551 S UNIVERSITY BLVD HIGHLANDS RANCH 3 $45,000 KING SOOPERS #36 8031 WADSWORTH BLVD ARVADA 3 $6,000 KING SOOPERS #49 17000 E ILIFF AVE AURORA 3 $12,000 KING SOOPERS #50 9800 W BELLEVIEW LITTLETON 3 $5,000 KING SOOPERS #55 9983 WADSWORTH PKWY BROOMFIELD 3 $51,000 KING SOOPERS #59 1545 S KIPLING ST LAKEWOOD 3 $7,500 KING SOOPERS #62 10351 N FEDERAL BLVD WESTMINSTER 3 $23,500 KING SOOPERS #75 12959 S PARKER RD PARKER 3 $5,500 KING SOOPERS #80 995 S HOVER ST LONGMONT 3 $12,500 KING SOOPERS #98 6030 STETSON HILLS BLVD COLORADO SPRINGS 3 $9,500 KUM & GO #930 2150 E BRIDGE STREET BRIGHTON 3 $47,600 LOAF N JUG #24 4401 W STATE HWY 165 COLORADO CITY 3 $14,000 LOAF N JUG #93 905 W HWY 50 PUEBLO 3 $28,500 LOVE’S COUNTRY STORES 12 208 EAST 1ST LA JUNTA 3 $6,000 SAFEWAY #892 3840 E 104TH AVE THORNTON 3 $8,000 SAFEWAY FUEL C-STRE 2722 8375 N RAMPART RANGE RD LITTLETON 3 $8,500 SAFEWAY STORES INC #1533 2901 F ROAD (PATTERSON) GRAND JUNCTION 3 $8,000 SAFEWAY STORES INC #1577 6520 S ACADEMY BLVD COLORADO SPRINGS 3 $23,500 SHELL #055 10396 WASHINGTON THORNTON 3 $12,000 VILLA PARK MINI MART 1000 KNOX CT DENVER 3 $32,500 7-ELEVEN #13082B 310 W UINTAH ST COLORADO SPRINGS 2 $3,500 7-ELEVEN #13093A 1760 SHASTA DR COLORADO SPRINGS 2 $6,500 7-ELEVEN #13111 2727 S PRAIRIE PUEBLO 2 $3,500 7-ELEVEN #13128 9101 W JEWELL LAKEWOOD 2 $3,500 7-ELEVEN #13206B 3900 S BROADWAY ENGLEWOOD 2 $3,500 7-ELEVEN #13209 1090 OGDEN STREET DENVER 2 $12,000 7-ELEVEN #15041A 311 W MAIN STERLING 2 $2,500 7-ELEVEN #16094A 1120 S PARKER RD DENVER 2 $11,000 7-ELEVEN #17596B 10722 E ALAMEDA AURORA 2 $45,000 7-ELEVEN #22706A 601 SANTA FE ST FOUNTAIN 2 $3,500 7-ELEVEN #23154A 13790 E QUINCY AVE AURORA 2 $4,500 7-ELEVEN #23888A 1702 S 8TH ST COLORADO SPRINGS 2 $2,000 7-ELEVEN #25052B 890 S FEDERAL DENVER 2 $3,000 7-ELEVEN #27043A 820 SIMMS ST #8 GOLDEN 2 $1,001,500 7-ELEVEN #32386A 4710 CENTENNIAL BLVD COLORADO SPRINGS 2 $70,000 7-ELEVEN #34159 12285 S PARKER RD PARKER 2 $32,000 7-ELEVEN #34504B 7451 S GARTRELL RD AURORA 2 $251,000 7-ELEVEN #35715B 3876 E BROMLEY LANE BRIGHTON 2 $6,000 7-ELEVEN #39472 BCP EL PASO CO 4325 S CAREFREE CIRCLE COLORADO SPRINGS 2 $2,500 A-B PETROLEUM #34 303 S COLORADO BLVD DENVER 2 $4,000 ALTA CONVENIENCE #3104 725 W NORTHERN AVE PUEBLO 2 $3,000 ALTA CONVENIENCE #3106 2801 N ELIZABETH PUEBLO 2 $3,500 ALTA CONVENIENCE #5504 805 GRAND AVE DEL NORTE 2 $2,000 BEAVERS SUPERMARKET 1100 W MOUNTAIN AVE FORT COLLINS 2 $12,500 BOOZERS RESERVE LIST 22691 E AURORA PKWY #B1 AURORA 2 $11,000 BROADMOOR HEIGHTS CONVENIENCE 2106 W EISENHOWER BLVD LOVELAND 2 $6,500 CIRCLE K #2703291 6135 N CAREFREE CIRCLE COLORADO SPRINGS 2 $3,500 CIRCLE K #2740633 1012 SUMMIT BLVD FRISCO 2 $2,000 CIRCLE K #2740648 8290 N WASHINGTON ST THORNTON 2 $22,500 CIRCLE K #2740678 1801 MAIN ST COLORADO SPRINGS 2 $12,500 CIRCLE K #2741118 1890 WADSWORTH BLVD LAKEWOOD 2 $6,500 CIRCLE K #2741127 14705 E ARAPAHOE RD AURORA 2 $7,500 CIRCLE K #2741167 13456 W BOWLES AVE LITTLETON 2 $12,500 CIRCLE K #2741715 6220 S GUN CLUB ROAD AURORA 2 $6,000 CIRCLE K #2741716 1110 S BUCKLEY RD AURORA 2 $3,500 CITY MARKET #401 2770 HWY 50 SOUTH GRAND JUNCTION 2 $2,500 CITY MARKET #405 1410 GRAND AVE GLENWOOD SPRINGS 2 $4,500 CITY MARKET #414 1825 CENTRAL PARK DR STEAMBOAT SPRINGS 2 $10,000 CITY MARKET #420 300 US HWY 6 DILLON 2 $21,500 CITY MARKET #426 72 BEAVER CREEK PL AVON 2 $12,000 DESPERADO 40486 D LANE CRAWFORD 2 $11,000 DIAMOND SHAMROCK #1171 430 W ABRIENDO AVE PUEBLO 2 $12,500 DIAMOND SHAMROCK #654 7680 W 88TH AVE WESTMINSTER 2 $5,000 EATON CONVENIENCE STORE 55 S OAK EATON 2 $4,000 EXXON #264 16820 E 6TH AVE AURORA 2 $7,500 GAS AND FOOD STORE 6215 CARR ST ARVADA 2 $1,025,000 GO-FER FOODS CEDAREDGE 915 S GRAND MESA DR CEDAREDGE 2 $2,000 GOOD 2 GO STORE 710 717 S BROADWAY CORTEZ 2 $2,000 JB’S CONVENIENCE STORE 710 E MAGNOLIA FORT COLLINS 2 $252,000 J R ‘S #814 806 E GOODARD AVE TRINIDAD 2 $3,000 KING SOOPERS #01 1331 SPEER BLVD DENVER 2 $11,500 KING SOOPERS #100 4910 S YOSEMITE STREET GREENWOOD VILLAGE 2 $4,500 KING SOOPERS #104 1520 MAIN ST WINDSOR 2 $3,500 KING SOOPERS #112 1045 1ST STREET BENNETT 2 $4,500 KING SOOPERS #118 2355 W 136TH AVE BROOMFIELD 2 $4,500 KING SOOPERS #125 5544 PROMENADE PKWY CASTLE ROCK 2 $3,000 KING SOOPERS #130 3620 AUSTIN BLUFFS PKWY COLORADO SPRINGS 2 $4,500 KING SOOPERS #132 750 RIDGE RD CASTLE ROCK 2 $3,000 KING SOOPERS #16 19711 E SMOKY HILL RD CENTENNIAL 2 $7,500 KING SOOPERS #21 825 S COLORADO BLVD DENVER 2 $41,000 KING SOOPERS #25 11747 W KEN CARYL AVE LITTLETON 2 $2,500 KING SOOPERS #33 3600 TABLE MESA DRIVE BOULDER 2 $2,500 KING SOOPERS #35 890 S MONACO PKWY DENVER 2 $7,000 KING SOOPERS #38 5050 E ARAPAHOE RD LITTLETON 2 $20,000 KING SOOPERS #40 12043 W ALAMEDA LAKEWOOD 2 $252,500 KING SOOPERS #52 15109 E COLFAX AURORA 2 $4,500 KING SOOPERS #61 1650 30TH ST BOULDER 2 $11,000 KING SOOPERS #65 101 ENGLEWOOD PKWY ENGLEWOOD 2 $3,500 KING SOOPERS #69 4271 S BUCKLEY RD AURORA 2 $3,000 KING SOOPERS #77 1070 W BAPTIST RD COLORADO SPRINGS 2 $5,000 KING SOOPERS #78 8126 S WADSWORTH BLVD LITTLETON 2 $3,500 KING SOOPERS #82 17171 S GOLDEN RD GOLDEN 2 $2,000 KING SOOPERS #85 15200 W 64TH AVE ARVADA 2 $3,000 KING SOOPERS #87 25637 CONIFER RD CONIFER 2 $17,000 KING SOOPERS #89 1150 US HIGHWAY 287 BROOMFIELD 2 $5,000 KING SOOPERS #93 2810 QUEBEC ST DENVER 2 $3,000 KITTREDGE GENERAL STORE 26301 HILLTOP DR HWY 74 KITTREDGE 2 $4,500 KUM & GO #1903 700 E VICTORY WAY CRAIG 2 $10,000 KUM & GO #650 17970 KNOLLWOOD DRIVE MONUMENT 2 $7,000 KUM & GO #669 6735 N CAREFREE CIRCLE COLORADO SPRINGS 2 $5,000 KUM & GO #672 3025 HANCOCK EXPRESS WAY COLORADO SPRINGS 2 $6,500 KUM & GO #906 0010 STONE QUARRY RD BATTLEMENT MESA 2 $16,000 KUM & GO #927 801 CASTLE VALLEY BLVD NEW CASTLE 2 $3,500 KUM & GO #940 70 W BRIDGE ST BRIGHTON 2 $3,000 KWIK STOP #7 101 S MCCULLOCH BLVD PUEBLO WEST 2 $41,000 LOAF N JUG #37 3980 IVYWOOD PUEBLO 2 $4,000 LOAF N JUG #38 1002 BONFORTE BLVD PUEBLO 2 $3,500 LOAF N JUG #47 112 FAIRGROUNDS RD EAGLE 2 $15,000 LOAF N JUG #50 1025 FIFTH STREET CALHAN 2 $12,000 LOAF N JUG #601 7055 ALEGRE CIRCLE FOUNTAIN 2 $2,000 LOAF N JUG #64 707 MAIN ST LIMON 2 $20,000 LOAF N JUG #75 1700 SANTA FE DR PUEBLO 2 $2,500 LOAF N JUG #850 1001 39TH AVE GREELEY 2 $3,500 LOAF N JUG #868 101 W BRONTOSAURUS BLVD DINOSAUR 2 $20,000 LOAF N JUG #94 16355 W 64TH AVE ARVADA 2 $21,500 LOAF N JUG #98 5825 N ACADEMY BLVD COLORADO SPRINGS 2 $6,500 LOTTERY SPEC EVENTS/MARIE V 720 S COLORADO BLVD #110A DENVER 2 $5,000 LOVES COUNTRY STORES #357 5505 TRAVEL PLAZA DR FOUNTAIN 2 $11,500 LOWELL MART 6855 LOWELL BLVD WESTMINSTER 2 $3,500 MCCOY’S RESTAURANT 4855 N FEDERAL BLVD DENVER 2 $2,500 MY GOODS MARKET #0743 6646 TIMBERLINE RD HIGHLANDS RANCH 2 $6,000 MY GOODS MARKET #6549 15371 E ORCHARD RD AURORA 2 $3,000 OBERON FOOD & GAS 6601 OBERON RD ARVADA 2 $31,500 RUSSELL’S #221 1200 17TH ST DENVER 2 $50,000 SAFEWAY FUEL MINI C-2913 2160 W DRAKE ROAD FORT COLLINS 2 $7,500 SAFEWAY STORES INC #0027 5025 S KIPLING PKWY LITTLETON 2 $4,500 SAFEWAY STORES INC #0920 451 E WONDERVIEW ESTES PARK 2 $16,000 SAFEWAY STORES INC #1248 2660 FEDERAL BLVD DENVER 2 $3,500 SAFEWAY STORES INC #1548 9229 E LINCOLN AVE LONE TREE 2 $4,500 SAFEWAY STORES INC #1587 7353 FEDERAL BLVD WESTMINSTER 2 $2,500 SAFEWAY STORES INC #2612 1677 S HAVANA ST AURORA 2 $4,500 SAFEWAY STORES INC #2791 181 W MINERAL LITTLETON 2 $42,500 SHELL #176 6200 S SANTA FE LITTLETON 2 $5,000 SMOKER FRIENDLY #520 301 MARTIN LONGMONT 2 $11,500 SMOKER FRIENDLY #538 2698 S PARKER RD AURORA 2 $3,500 THE SERVICE OIL CO #2701 2701 JANITELL RD COLORADO SPRINGS 2 $12,500 YOSEMITE CONOCO 8900 E HAMPDEN AVE DENVER 2 $3,500

Data from Colorado Lottery