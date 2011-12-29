High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ038-039-091300-
/O.UPG.KBOU.HW.A.0002.170109T0900Z-170110T0000Z/
/O.EXB.KBOU.HW.W.0001.170109T0900Z-170110T0000Z/
LARIMER COUNTY BELOW 6000 FEET/NORTHWEST WELD COUNTY-
BOULDER AND JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET/WEST BROOMFIELD
COUNTY-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY. THE
HIGH WIND WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE LATE TONIGHT OR EARLY
MONDAY MORNING. THE STRONGEST WINDS WILL OCCUR LATE MONDAY
MORNING INTO THE AFTERNOON BEFORE DECREASING BY EVENING.
* WINDS…WEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH PEAKS GUSTS OF 60 TO 80 MPH.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
HAMPERED DUE TO STRONG CROSS WINDS AND LOCAL BLOWING SNOW.
DRIVERS OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE
ESPECIALLY ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ035-036-091300-
/O.CON.KBOU.HW.W.0001.170109T0600Z-170110T0000Z/
LARIMER AND BOULDER COUNTIES BETWEEN 6000 AND 9000 FEET-
JEFFERSON AND WEST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET/GILPIN/CLEAR
CREEK/NORTHEAST PARK COUNTIES BELOW 9000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST MONDAY…
* TIMING…FROM 11 PM MST SUNDAY NIGHT TO 5 PM MST MONDAY.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 30 TO 45 MPH WITH PEAKS GUSTS OF
75 TO 90 MPH. VISIBILITY WILL BE LOCALLY REDUCED DUE TO BLOWING
AND DRIFTING SNOW.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
SEVERELY HAMPERED DUE TO BLOWING SNOW AND FLYING DEBRIS. DRIVERS
OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY
ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
Winter Storm Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ033-034-091300-
/O.CON.KBOU.WS.W.0003.000000T0000Z-170110T1800Z/
SOUTH AND EAST JACKSON/LARIMER/NORTH AND NORTHEAST GRAND/
NORTHWEST BOULDER COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
SOUTH AND SOUTHEAST GRAND/WEST CENTRAL AND SOUTHWEST BOULDER/
GILPIN/CLEAR CREEK/SUMMIT/NORTH AND WEST PARK COUNTIES ABOVE
9000 FEET-
936 PM MST SUN JAN 8 2017
…WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
TUESDAY…
* TIMING…SNOW WILL DECREASE FOR A FEW HOURS AFTER MIDNIGHT. THEN
SNOW WILL QUICKLY INTENSIFY MONDAY MORNING AND BE HEAVY AT TIMES
THROUGH MONDAY NIGHT. SNOW WILL FINALLY DECREASE TUESDAY
MORNING.
* SNOW ACCUMULATIONS…STORM TOTALS THROUGH TUESDAY ARE LIKELY TO
RANGE FROM 14 TO 28 INCHES.
* WIND/VISIBILITY…WEST WINDS OF 20 TO 35 MPH WILL PRODUCE
AREAS OF BLOWING SNOW. HIGHER EXPOSED AREAS WILL SEE GUSTS OF
50-70 MPH WHICH WILL CREATE BLIZZARD CONDITIONS AT TIMES.
* IMPACTS…ROADS ARE SNOW COVERED AND SLICK ALREADY. CONDITIONS
WILL FURTHER DETERIORATE MONDAY MORNING AS HEAVY SNOW
REDEVELOPS. TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT IF NOT IMPOSSIBLE DUE
TO HEAVY SNOWFALL, POOR VISIBILITIES, AND DRIFTING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE
EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL
MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
&&
$$
Winter Storm Watch
- Areas affected:
- Boulder; Larimer
COZ031-033-081300-
/O.NEW.KBOU.WS.A.0003.170108T1900Z-170110T1300Z/
WEST JACKSON AND WEST GRAND COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
SOUTH AND EAST JACKSON/LARIMER/NORTH AND NORTHEAST GRAND/
NORTHWEST BOULDER COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
INCLUDING THE CITIES OF EAST SLOPES PARK AND NORTHERN GORE
RANGES, GORE PASS, RABBIT EARS PASS, CAMERON PASS,
LARAMIE AND MEDICINE BOW MOUNTAINS, RABBIT EARS RANGE,
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK, AND WILLOW CREEK PASS
311 PM MST SAT JAN 7 2017
…WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH
LATE MONDAY NIGHT…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A WINTER STORM
WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH LATE
MONDAY NIGHT.
* TIMING…A PERIOD OF SNOW IS EXPECTED OVER THE NORTHERN
MOUNTAINS SUNDAY AFTERNOON AND EVENING. SNOW WILL TAPER OFF LATE
SUNDAY NIGHT. SNOW, HEAVY AT TIMES, WILL REDEVELOP MONDAY
AFTERNOON AND CONTINUE THROUGH MONDAY NIGHT.
* SNOW ACCUMULATIONS…10 TO 20 INCHES OF SNOW IS EXPECTED. UP TO
40 INCHES OF SNOW WILL BE POSSIBLE OVER THE MOUNTAINS OF WESTERN
JACKSON COUNTY.
* WIND/VISIBILITY…WEST WINDS OF 15 TO 30 MPH WILL PRODUCE AREAS
OF BLOWING SNOW. HIGHER EXPOSED AREAS AND MOUNTAIN PASSES MAY
SEE GUSTS TO 50 MPH WHICH WILL REDUCE VISIBILITY TO LESS THAN A
QUARTER MILE.
* IMPACTS…TRAVEL IS EXPECTED TO BECOME DIFFICULT DUE TO HEAVY
SNOWFALL, SNOW COVERED ROADS, AND BLOWING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW…SLEET…OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
&&
$$
Avalanche Watch
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ004-009-010-012-013-031-033-034-058-060-061-082-091900-
BULLETIN – IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
AVALANCHE WATCH
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER
RELAYED BY NATIONAL WEATHER SERVICE DENVER/BOULDER CO
446 PM MST SUN JAN 08 2017
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
AVALANCHE WATCH IS IN EFFECT FOR COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL
MOUNTAINS. ISSUED BY THE COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
* TIMING…IN EFFECT FROM 5:00PM MST SUNDAY JANUARY 8 TO 12:00PM MST
ON MONDAY JANUARY 9.
* AFFECTED AREA…ALL OF COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL MOUNTAINS
…INCLUDING THE…PARK RANGE…FLAT TOP MOUNTAINS…FRONT
RANGE…PIKES PEAK ABOVE 11000 FEET…WILLIAMS FORK
MOUNTAINS…TEN MILE RANGE…GORE RANGE…ELK MOUNTAINS..RUBY
RANGE…WEST ELK MOUNTAINS…MOSQUITO RANGE…SAWATCH RANGE…AND
GRAND MESA
* AVALANCHE DANGER…SIGNIFICANT SNOWFALL MAY INCREASE THE
BACKCOUNTRY AVALANCHE DANGER AT ALL ELEVATIONS TO HIGH (LEVEL 4)
BY MONDAY AFTERNOON. BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD ANTICIPATE VERY
DANGEROUS CONDITIONS AS THE SNOW ACCUMULATES.
* REASON…A STRONG WINTER STORM WILL IMPACT COLORADO’S MOUNTAINS
SUNDAY NIGHT THROUGH MONDAY NIGHT.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD
PLAN ON RAPIDLY CHANGING CONDITIONS AND INCREASING AVALANCHE
DANGER ON MONDAY AFTERNOON. EXTRA CAUTION IS REQUIRED BEFORE
VENTURING INTO AVALANCHE TERRAIN ON MONDAY.
CONSULT WWW.COLORADO.GOV/AVALANCHE FOR DETAILED INFORMATION
COOPERSTEIN
$$
Avalanche Watch
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ004-009-010-012-013-031-033-034-058-060-061-082-091900-
BULLETIN – IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
AVALANCHE WATCH
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER
RELAYED BY NATIONAL WEATHER SERVICE DENVER/BOULDER CO
446 PM MST SUN JAN 08 2017
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
AVALANCHE WATCH IS IN EFFECT FOR COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL
MOUNTAINS. ISSUED BY THE COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
* TIMING…IN EFFECT FROM 5:00PM MST SUNDAY JANUARY 8 TO 12:00PM MST
ON MONDAY JANUARY 9.
* AFFECTED AREA…ALL OF COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL MOUNTAINS
…INCLUDING THE…PARK RANGE…FLAT TOP MOUNTAINS…FRONT
RANGE…PIKES PEAK ABOVE 11000 FEET…WILLIAMS FORK
MOUNTAINS…TEN MILE RANGE…GORE RANGE…ELK MOUNTAINS..RUBY
RANGE…WEST ELK MOUNTAINS…MOSQUITO RANGE…SAWATCH RANGE…AND
GRAND MESA
* AVALANCHE DANGER…SIGNIFICANT SNOWFALL MAY INCREASE THE
BACKCOUNTRY AVALANCHE DANGER AT ALL ELEVATIONS TO HIGH (LEVEL 4)
BY MONDAY AFTERNOON. BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD ANTICIPATE VERY
DANGEROUS CONDITIONS AS THE SNOW ACCUMULATES.
* REASON…A STRONG WINTER STORM WILL IMPACT COLORADO’S MOUNTAINS
SUNDAY NIGHT THROUGH MONDAY NIGHT.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD
PLAN ON RAPIDLY CHANGING CONDITIONS AND INCREASING AVALANCHE
DANGER ON MONDAY AFTERNOON. EXTRA CAUTION IS REQUIRED BEFORE
VENTURING INTO AVALANCHE TERRAIN ON MONDAY.
CONSULT WWW.COLORADO.GOV/AVALANCHE FOR DETAILED INFORMATION
COOPERSTEIN
$$
Winter Storm Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ033-034-091300-
/O.CON.KBOU.WS.W.0003.000000T0000Z-170110T1800Z/
SOUTH AND EAST JACKSON/LARIMER/NORTH AND NORTHEAST GRAND/
NORTHWEST BOULDER COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
SOUTH AND SOUTHEAST GRAND/WEST CENTRAL AND SOUTHWEST BOULDER/
GILPIN/CLEAR CREEK/SUMMIT/NORTH AND WEST PARK COUNTIES ABOVE
9000 FEET-
936 PM MST SUN JAN 8 2017
…WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
TUESDAY…
* TIMING…SNOW WILL DECREASE FOR A FEW HOURS AFTER MIDNIGHT. THEN
SNOW WILL QUICKLY INTENSIFY MONDAY MORNING AND BE HEAVY AT TIMES
THROUGH MONDAY NIGHT. SNOW WILL FINALLY DECREASE TUESDAY
MORNING.
* SNOW ACCUMULATIONS…STORM TOTALS THROUGH TUESDAY ARE LIKELY TO
RANGE FROM 14 TO 28 INCHES.
* WIND/VISIBILITY…WEST WINDS OF 20 TO 35 MPH WILL PRODUCE
AREAS OF BLOWING SNOW. HIGHER EXPOSED AREAS WILL SEE GUSTS OF
50-70 MPH WHICH WILL CREATE BLIZZARD CONDITIONS AT TIMES.
* IMPACTS…ROADS ARE SNOW COVERED AND SLICK ALREADY. CONDITIONS
WILL FURTHER DETERIORATE MONDAY MORNING AS HEAVY SNOW
REDEVELOPS. TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT IF NOT IMPOSSIBLE DUE
TO HEAVY SNOWFALL, POOR VISIBILITIES, AND DRIFTING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE
EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL
MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ035-036-091300-
/O.CON.KBOU.HW.W.0001.170109T0600Z-170110T0000Z/
LARIMER AND BOULDER COUNTIES BETWEEN 6000 AND 9000 FEET-
JEFFERSON AND WEST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET/GILPIN/CLEAR
CREEK/NORTHEAST PARK COUNTIES BELOW 9000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST MONDAY…
* TIMING…FROM 11 PM MST SUNDAY NIGHT TO 5 PM MST MONDAY.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 30 TO 45 MPH WITH PEAKS GUSTS OF
75 TO 90 MPH. VISIBILITY WILL BE LOCALLY REDUCED DUE TO BLOWING
AND DRIFTING SNOW.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
SEVERELY HAMPERED DUE TO BLOWING SNOW AND FLYING DEBRIS. DRIVERS
OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY
ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ038-039-091300-
/O.UPG.KBOU.HW.A.0002.170109T0900Z-170110T0000Z/
/O.EXB.KBOU.HW.W.0001.170109T0900Z-170110T0000Z/
LARIMER COUNTY BELOW 6000 FEET/NORTHWEST WELD COUNTY-
BOULDER AND JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET/WEST BROOMFIELD
COUNTY-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY. THE
HIGH WIND WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE LATE TONIGHT OR EARLY
MONDAY MORNING. THE STRONGEST WINDS WILL OCCUR LATE MONDAY
MORNING INTO THE AFTERNOON BEFORE DECREASING BY EVENING.
* WINDS…WEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH PEAKS GUSTS OF 60 TO 80 MPH.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
HAMPERED DUE TO STRONG CROSS WINDS AND LOCAL BLOWING SNOW.
DRIVERS OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE
ESPECIALLY ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ041-091300-
/O.EXB.KBOU.HW.W.0001.170109T0900Z-170110T0000Z/
ELBERT/CENTRAL AND EAST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY.
* TIMING…WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE MONDAY MORNING. THE
STRONG WINDS WILL CONTINUE THROUGH THE AFTERNOON BEFORE
DECREASING MONDAY EVENING.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH PEAKS GUSTS IN
EXCESS OF 60 MPH.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. DRIVERS OF LIGHTWEIGHT
AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY ALERT FOR STRONG
AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH OR GUSTS
OF 58 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
Winter Storm Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ033-034-091300-
/O.CON.KBOU.WS.W.0003.000000T0000Z-170110T1800Z/
SOUTH AND EAST JACKSON/LARIMER/NORTH AND NORTHEAST GRAND/
NORTHWEST BOULDER COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
SOUTH AND SOUTHEAST GRAND/WEST CENTRAL AND SOUTHWEST BOULDER/
GILPIN/CLEAR CREEK/SUMMIT/NORTH AND WEST PARK COUNTIES ABOVE
9000 FEET-
936 PM MST SUN JAN 8 2017
…WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
TUESDAY…
* TIMING…SNOW WILL DECREASE FOR A FEW HOURS AFTER MIDNIGHT. THEN
SNOW WILL QUICKLY INTENSIFY MONDAY MORNING AND BE HEAVY AT TIMES
THROUGH MONDAY NIGHT. SNOW WILL FINALLY DECREASE TUESDAY
MORNING.
* SNOW ACCUMULATIONS…STORM TOTALS THROUGH TUESDAY ARE LIKELY TO
RANGE FROM 14 TO 28 INCHES.
* WIND/VISIBILITY…WEST WINDS OF 20 TO 35 MPH WILL PRODUCE
AREAS OF BLOWING SNOW. HIGHER EXPOSED AREAS WILL SEE GUSTS OF
50-70 MPH WHICH WILL CREATE BLIZZARD CONDITIONS AT TIMES.
* IMPACTS…ROADS ARE SNOW COVERED AND SLICK ALREADY. CONDITIONS
WILL FURTHER DETERIORATE MONDAY MORNING AS HEAVY SNOW
REDEVELOPS. TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT IF NOT IMPOSSIBLE DUE
TO HEAVY SNOWFALL, POOR VISIBILITIES, AND DRIFTING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE
EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL
MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ035-036-091300-
/O.CON.KBOU.HW.W.0001.170109T0600Z-170110T0000Z/
LARIMER AND BOULDER COUNTIES BETWEEN 6000 AND 9000 FEET-
JEFFERSON AND WEST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET/GILPIN/CLEAR
CREEK/NORTHEAST PARK COUNTIES BELOW 9000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST MONDAY…
* TIMING…FROM 11 PM MST SUNDAY NIGHT TO 5 PM MST MONDAY.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 30 TO 45 MPH WITH PEAKS GUSTS OF
75 TO 90 MPH. VISIBILITY WILL BE LOCALLY REDUCED DUE TO BLOWING
AND DRIFTING SNOW.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
SEVERELY HAMPERED DUE TO BLOWING SNOW AND FLYING DEBRIS. DRIVERS
OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY
ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ038-039-091300-
/O.UPG.KBOU.HW.A.0002.170109T0900Z-170110T0000Z/
/O.EXB.KBOU.HW.W.0001.170109T0900Z-170110T0000Z/
LARIMER COUNTY BELOW 6000 FEET/NORTHWEST WELD COUNTY-
BOULDER AND JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET/WEST BROOMFIELD
COUNTY-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY. THE
HIGH WIND WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE LATE TONIGHT OR EARLY
MONDAY MORNING. THE STRONGEST WINDS WILL OCCUR LATE MONDAY
MORNING INTO THE AFTERNOON BEFORE DECREASING BY EVENING.
* WINDS…WEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH PEAKS GUSTS OF 60 TO 80 MPH.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
HAMPERED DUE TO STRONG CROSS WINDS AND LOCAL BLOWING SNOW.
DRIVERS OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE
ESPECIALLY ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
Avalanche Watch
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ004-009-010-012-013-031-033-034-058-060-061-082-091900-
BULLETIN – IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
AVALANCHE WATCH
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER
RELAYED BY NATIONAL WEATHER SERVICE DENVER/BOULDER CO
446 PM MST SUN JAN 08 2017
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
AVALANCHE WATCH IS IN EFFECT FOR COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL
MOUNTAINS. ISSUED BY THE COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
* TIMING…IN EFFECT FROM 5:00PM MST SUNDAY JANUARY 8 TO 12:00PM MST
ON MONDAY JANUARY 9.
* AFFECTED AREA…ALL OF COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL MOUNTAINS
…INCLUDING THE…PARK RANGE…FLAT TOP MOUNTAINS…FRONT
RANGE…PIKES PEAK ABOVE 11000 FEET…WILLIAMS FORK
MOUNTAINS…TEN MILE RANGE…GORE RANGE…ELK MOUNTAINS..RUBY
RANGE…WEST ELK MOUNTAINS…MOSQUITO RANGE…SAWATCH RANGE…AND
GRAND MESA
* AVALANCHE DANGER…SIGNIFICANT SNOWFALL MAY INCREASE THE
BACKCOUNTRY AVALANCHE DANGER AT ALL ELEVATIONS TO HIGH (LEVEL 4)
BY MONDAY AFTERNOON. BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD ANTICIPATE VERY
DANGEROUS CONDITIONS AS THE SNOW ACCUMULATES.
* REASON…A STRONG WINTER STORM WILL IMPACT COLORADO’S MOUNTAINS
SUNDAY NIGHT THROUGH MONDAY NIGHT.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD
PLAN ON RAPIDLY CHANGING CONDITIONS AND INCREASING AVALANCHE
DANGER ON MONDAY AFTERNOON. EXTRA CAUTION IS REQUIRED BEFORE
VENTURING INTO AVALANCHE TERRAIN ON MONDAY.
CONSULT WWW.COLORADO.GOV/AVALANCHE FOR DETAILED INFORMATION
COOPERSTEIN
$$
Winter Storm Watch
- Areas affected:
- Boulder; Larimer
COZ031-033-081300-
/O.NEW.KBOU.WS.A.0003.170108T1900Z-170110T1300Z/
WEST JACKSON AND WEST GRAND COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
SOUTH AND EAST JACKSON/LARIMER/NORTH AND NORTHEAST GRAND/
NORTHWEST BOULDER COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
INCLUDING THE CITIES OF EAST SLOPES PARK AND NORTHERN GORE
RANGES, GORE PASS, RABBIT EARS PASS, CAMERON PASS,
LARAMIE AND MEDICINE BOW MOUNTAINS, RABBIT EARS RANGE,
ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK, AND WILLOW CREEK PASS
311 PM MST SAT JAN 7 2017
…WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH
LATE MONDAY NIGHT…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A WINTER STORM
WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH LATE
MONDAY NIGHT.
* TIMING…A PERIOD OF SNOW IS EXPECTED OVER THE NORTHERN
MOUNTAINS SUNDAY AFTERNOON AND EVENING. SNOW WILL TAPER OFF LATE
SUNDAY NIGHT. SNOW, HEAVY AT TIMES, WILL REDEVELOP MONDAY
AFTERNOON AND CONTINUE THROUGH MONDAY NIGHT.
* SNOW ACCUMULATIONS…10 TO 20 INCHES OF SNOW IS EXPECTED. UP TO
40 INCHES OF SNOW WILL BE POSSIBLE OVER THE MOUNTAINS OF WESTERN
JACKSON COUNTY.
* WIND/VISIBILITY…WEST WINDS OF 15 TO 30 MPH WILL PRODUCE AREAS
OF BLOWING SNOW. HIGHER EXPOSED AREAS AND MOUNTAIN PASSES MAY
SEE GUSTS TO 50 MPH WHICH WILL REDUCE VISIBILITY TO LESS THAN A
QUARTER MILE.
* IMPACTS…TRAVEL IS EXPECTED TO BECOME DIFFICULT DUE TO HEAVY
SNOWFALL, SNOW COVERED ROADS, AND BLOWING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW…SLEET…OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ038-039-091300-
/O.UPG.KBOU.HW.A.0002.170109T0900Z-170110T0000Z/
/O.EXB.KBOU.HW.W.0001.170109T0900Z-170110T0000Z/
LARIMER COUNTY BELOW 6000 FEET/NORTHWEST WELD COUNTY-
BOULDER AND JEFFERSON COUNTIES BELOW 6000 FEET/WEST BROOMFIELD
COUNTY-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY. THE
HIGH WIND WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* TIMING…WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE LATE TONIGHT OR EARLY
MONDAY MORNING. THE STRONGEST WINDS WILL OCCUR LATE MONDAY
MORNING INTO THE AFTERNOON BEFORE DECREASING BY EVENING.
* WINDS…WEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH PEAKS GUSTS OF 60 TO 80 MPH.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
HAMPERED DUE TO STRONG CROSS WINDS AND LOCAL BLOWING SNOW.
DRIVERS OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE
ESPECIALLY ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ035-036-091300-
/O.CON.KBOU.HW.W.0001.170109T0600Z-170110T0000Z/
LARIMER AND BOULDER COUNTIES BETWEEN 6000 AND 9000 FEET-
JEFFERSON AND WEST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET/GILPIN/CLEAR
CREEK/NORTHEAST PARK COUNTIES BELOW 9000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST MONDAY…
* TIMING…FROM 11 PM MST SUNDAY NIGHT TO 5 PM MST MONDAY.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 30 TO 45 MPH WITH PEAKS GUSTS OF
75 TO 90 MPH. VISIBILITY WILL BE LOCALLY REDUCED DUE TO BLOWING
AND DRIFTING SNOW.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
SEVERELY HAMPERED DUE TO BLOWING SNOW AND FLYING DEBRIS. DRIVERS
OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY
ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ041-091300-
/O.EXB.KBOU.HW.W.0001.170109T0900Z-170110T0000Z/
ELBERT/CENTRAL AND EAST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DENVER HAS ISSUED A HIGH WIND
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 2 AM TO 5 PM MST MONDAY.
* TIMING…WINDS ARE EXPECTED TO INCREASE MONDAY MORNING. THE
STRONG WINDS WILL CONTINUE THROUGH THE AFTERNOON BEFORE
DECREASING MONDAY EVENING.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 25 TO 40 MPH WITH PEAKS GUSTS IN
EXCESS OF 60 MPH.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. DRIVERS OF LIGHTWEIGHT
AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY ALERT FOR STRONG
AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH OR GUSTS
OF 58 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$
Avalanche Watch
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ004-009-010-012-013-031-033-034-058-060-061-082-091900-
BULLETIN – IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
AVALANCHE WATCH
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER
RELAYED BY NATIONAL WEATHER SERVICE DENVER/BOULDER CO
446 PM MST SUN JAN 08 2017
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
AVALANCHE WATCH IS IN EFFECT FOR COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL
MOUNTAINS. ISSUED BY THE COLORADO AVALANCHE INFORMATION CENTER.
* TIMING…IN EFFECT FROM 5:00PM MST SUNDAY JANUARY 8 TO 12:00PM MST
ON MONDAY JANUARY 9.
* AFFECTED AREA…ALL OF COLORADO’S NORTHERN AND CENTRAL MOUNTAINS
…INCLUDING THE…PARK RANGE…FLAT TOP MOUNTAINS…FRONT
RANGE…PIKES PEAK ABOVE 11000 FEET…WILLIAMS FORK
MOUNTAINS…TEN MILE RANGE…GORE RANGE…ELK MOUNTAINS..RUBY
RANGE…WEST ELK MOUNTAINS…MOSQUITO RANGE…SAWATCH RANGE…AND
GRAND MESA
* AVALANCHE DANGER…SIGNIFICANT SNOWFALL MAY INCREASE THE
BACKCOUNTRY AVALANCHE DANGER AT ALL ELEVATIONS TO HIGH (LEVEL 4)
BY MONDAY AFTERNOON. BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD ANTICIPATE VERY
DANGEROUS CONDITIONS AS THE SNOW ACCUMULATES.
* REASON…A STRONG WINTER STORM WILL IMPACT COLORADO’S MOUNTAINS
SUNDAY NIGHT THROUGH MONDAY NIGHT.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… BACKCOUNTRY TRAVELERS SHOULD
PLAN ON RAPIDLY CHANGING CONDITIONS AND INCREASING AVALANCHE
DANGER ON MONDAY AFTERNOON. EXTRA CAUTION IS REQUIRED BEFORE
VENTURING INTO AVALANCHE TERRAIN ON MONDAY.
CONSULT WWW.COLORADO.GOV/AVALANCHE FOR DETAILED INFORMATION
COOPERSTEIN
$$
Winter Storm Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Larimer; Clear Creek
COZ033-034-091300-
/O.CON.KBOU.WS.W.0003.000000T0000Z-170110T1800Z/
SOUTH AND EAST JACKSON/LARIMER/NORTH AND NORTHEAST GRAND/
NORTHWEST BOULDER COUNTIES ABOVE 9000 FEET-
SOUTH AND SOUTHEAST GRAND/WEST CENTRAL AND SOUTHWEST BOULDER/
GILPIN/CLEAR CREEK/SUMMIT/NORTH AND WEST PARK COUNTIES ABOVE
9000 FEET-
936 PM MST SUN JAN 8 2017
…WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
TUESDAY…
* TIMING…SNOW WILL DECREASE FOR A FEW HOURS AFTER MIDNIGHT. THEN
SNOW WILL QUICKLY INTENSIFY MONDAY MORNING AND BE HEAVY AT TIMES
THROUGH MONDAY NIGHT. SNOW WILL FINALLY DECREASE TUESDAY
MORNING.
* SNOW ACCUMULATIONS…STORM TOTALS THROUGH TUESDAY ARE LIKELY TO
RANGE FROM 14 TO 28 INCHES.
* WIND/VISIBILITY…WEST WINDS OF 20 TO 35 MPH WILL PRODUCE
AREAS OF BLOWING SNOW. HIGHER EXPOSED AREAS WILL SEE GUSTS OF
50-70 MPH WHICH WILL CREATE BLIZZARD CONDITIONS AT TIMES.
* IMPACTS…ROADS ARE SNOW COVERED AND SLICK ALREADY. CONDITIONS
WILL FURTHER DETERIORATE MONDAY MORNING AS HEAVY SNOW
REDEVELOPS. TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT IF NOT IMPOSSIBLE DUE
TO HEAVY SNOWFALL, POOR VISIBILITIES, AND DRIFTING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE
EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO POSSIBLE. THIS WILL
MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
&&
$$
High Wind Warning
- Areas affected:
- Boulder; Jefferson; Arapahoe; Larimer; Broomfield; Douglas; Clear Creek
COZ035-036-091300-
/O.CON.KBOU.HW.W.0001.170109T0600Z-170110T0000Z/
LARIMER AND BOULDER COUNTIES BETWEEN 6000 AND 9000 FEET-
JEFFERSON AND WEST DOUGLAS COUNTIES ABOVE 6000 FEET/GILPIN/CLEAR
CREEK/NORTHEAST PARK COUNTIES BELOW 9000 FEET-
822 PM MST SUN JAN 8 2017
…HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 PM MST MONDAY…
* TIMING…FROM 11 PM MST SUNDAY NIGHT TO 5 PM MST MONDAY.
* WINDS/VISIBILITY…WEST WINDS 30 TO 45 MPH WITH PEAKS GUSTS OF
75 TO 90 MPH. VISIBILITY WILL BE LOCALLY REDUCED DUE TO BLOWING
AND DRIFTING SNOW.
* IMPACTS…THE VERY STRONG AND GUSTY CHINOOK WINDS COULD CAUSE
DAMAGE TO POWER LINES AND DISRUPT POWER. TRAVEL COULD BE
SEVERELY HAMPERED DUE TO BLOWING SNOW AND FLYING DEBRIS. DRIVERS
OF LIGHTWEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES SHOULD BE ESPECIALLY
ALERT FOR STRONG AND SUDDEN CROSS WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 50 MPH OR GUSTS
OF 75 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
&&
$$